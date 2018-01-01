У центрі Луцька демонтували альтанку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:26
У Луцьку у скверику поблизу міської дитячої поліклініки демонтували ковану альтанку.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав самооборонівець Дмитро Сандалов.
"На згадку про "Луцьку центрову альтанку" - її демонтували.
Є надія, що зроблять не гірше.
Для довідки: там, біля альтанки було невелике провалля грунту - так от старожили сказали, що саме в тому місці раніше був туалет тіпа "клозет", - написав Сандалов.
Нагадаємо, на місці, де раніше був квітковий базар, облаштовують сквер. Квітникарі ще весною переїхали під приміщення філармонії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав самооборонівець Дмитро Сандалов.
"На згадку про "Луцьку центрову альтанку" - її демонтували.
Є надія, що зроблять не гірше.
Для довідки: там, біля альтанки було невелике провалля грунту - так от старожили сказали, що саме в тому місці раніше був туалет тіпа "клозет", - написав Сандалов.
Нагадаємо, на місці, де раніше був квітковий базар, облаштовують сквер. Квітникарі ще весною переїхали під приміщення філармонії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Сергій Бабкін виступить у «Промені»*
Сьогодні, 23:23
На Волині позбиткувалися над білбордом із Тимошенко
Сьогодні, 23:13
У центрі Луцька демонтували альтанку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:26
Врізався у дерево: на Волині загинув мотоцикліст
Сьогодні, 21:25