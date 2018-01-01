У центрі Луцька демонтували альтанку. ВІДЕО

У Луцьку у скверику поблизу міської дитячої поліклініки демонтували ковану альтанку.Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав самооборонівець"На згадку про "Луцьку центрову альтанку" - її демонтували.Є надія, що зроблять не гірше.Для довідки: там, біля альтанки було невелике провалля грунту - так от старожили сказали, що саме в тому місці раніше був туалет тіпа "клозет", - написав Сандалов.Нагадаємо, на місці, де раніше був квітковий базар,. Квітникарі ще весноюпід приміщення філармонії.