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У центрі Луцька демонтували альтанку. ВІДЕО

У центрі Луцька демонтували альтанку. ВІДЕО
У Луцьку у скверику поблизу міської дитячої поліклініки демонтували ковану альтанку.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав самооборонівець Дмитро Сандалов.

"На згадку про "Луцьку центрову альтанку" - її демонтували.
Є надія, що зроблять не гірше.

Для довідки: там, біля альтанки було невелике провалля грунту - так от старожили сказали, що саме в тому місці раніше був туалет тіпа "клозет", - написав Сандалов.

Нагадаємо, на місці, де раніше був квітковий базар, облаштовують сквер. Квітникарі ще весною переїхали під приміщення філармонії.



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Теги: альтанка, сквер, демонтаж
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