Курс валют у Луцьку на 17 вересня





Євро при купівлі становить - 32.465, при продажу - 33.152.



Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.427.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.138, продаж - 7.738.

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