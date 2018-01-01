У Луцьку на Рівненській – аварія
Сьогодні, 12:11
У Луцьку на вулиці Рівненській трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.
Про це у групі-facebook "АвтоАндони Луцька" написав Влад Морозовський.
"Ну і традиційно понеділок на Рівненській починається з ДТП", - йдеться у дописі.
З фото видно, що на місці аварії працює патрульна поліція.
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Про це у групі-facebook "АвтоАндони Луцька" написав Влад Морозовський.
"Ну і традиційно понеділок на Рівненській починається з ДТП", - йдеться у дописі.
З фото видно, що на місці аварії працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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