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У Луцьку на Рівненській – аварія

У Луцьку на Рівненській – аварія
У Луцьку на вулиці Рівненській трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.

Про це у групі-facebook "АвтоАндони Луцька" написав Влад Морозовський.

"Ну і традиційно понеділок на Рівненській починається з ДТП", - йдеться у дописі.

З фото видно, що на місці аварії працює патрульна поліція.

У Луцьку на Рівненській – аварія
У Луцьку на Рівненській – аварія

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Теги: аварія, Луцьк
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