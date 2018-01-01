У селі під Луцьком на реконструкцію школи витратять 60 мільйонів





Інформація про відповідний тендер з'явилася на сайті публічних закупівель "Prozorro", - пише



Замовником виступає гуманітарний відділ Заборольської сільської ради.



Йдеться про реконструкції школи на вулиці Володимірській, 47а. Роботи, згідно з оприлюдненою інформацією, мають проводити до кінця 2020 року.



Наразі триває прийом пропозицій.

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