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У селі під Луцьком на реконструкцію школи витратять 60 мільйонів

У селі під Луцьком на реконструкцію школи витратять 60 мільйонів
У селі Забороль планують реконструювати школу. На це хочуть витратити 60 мільйонів гривень.

Інформація про відповідний тендер з'явилася на сайті публічних закупівель "Prozorro", - пише Волинь24.

Замовником виступає гуманітарний відділ Заборольської сільської ради.

Йдеться про реконструкції школи на вулиці Володимірській, 47а. Роботи, згідно з оприлюдненою інформацією, мають проводити до кінця 2020 року.

Наразі триває прийом пропозицій.

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Теги: школа, Забороль
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