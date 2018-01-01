У селі під Луцьком на реконструкцію школи витратять 60 мільйонів
Сьогодні, 18:01
У селі Забороль планують реконструювати школу. На це хочуть витратити 60 мільйонів гривень.
Інформація про відповідний тендер з'явилася на сайті публічних закупівель "Prozorro", - пише Волинь24.
Замовником виступає гуманітарний відділ Заборольської сільської ради.
Йдеться про реконструкції школи на вулиці Володимірській, 47а. Роботи, згідно з оприлюдненою інформацією, мають проводити до кінця 2020 року.
Наразі триває прийом пропозицій.
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Інформація про відповідний тендер з'явилася на сайті публічних закупівель "Prozorro", - пише Волинь24.
Замовником виступає гуманітарний відділ Заборольської сільської ради.
Йдеться про реконструкції школи на вулиці Володимірській, 47а. Роботи, згідно з оприлюдненою інформацією, мають проводити до кінця 2020 року.
Наразі триває прийом пропозицій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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