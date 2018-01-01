Бігали, стрибали і купалися: лосі наполохали людей у місті на Волині





У суботу, 15 вересня, близько 9 год ранку рожищан налякали незвичайні гості – лосі, - повідомляє



Про це журналістам розповів голова районної організації УТМР Іван Лукасевич. За його словами, вони «погосподарювали» на вулицях Шелакадзе, Лермонтова, Чайковського.



Рожищанин Василь Аршулік, на городі якого теж потупцювала тварина, каже, що лося видно нагнали з Валер'янівського лісу мисливці. Тварина була налякана, тому потрапивши на заселену територію, бігала, шукаючи дорогу назад.



«З переляку лось перестрибнув з сусідського городу на мій, – каже пан Василь. – Пізніше ми так прикинули, то огорожа заввишки 2 м, а прижок в довжину був до 4 метрів. Та й сліди від копит чималенькі - глибиною в 8 см. Значить тварина дуже важка. Кажуть люди, що вагою з тонну буде».



Пізніше виявилося, що лось на територію міста забрів не сам, а з самицею. Тікаючи з лісу вони, ймовірніше, розділилися. Після того, як тварини возз'єдналися, то перепливли річку Стир, попаслися в парку та скупалися у ставках на Кубанях. Так само, через річку повернулися назад та попрямували в ліс.



Іван Лукасевич зазначає, що це перший випадок за його пам'яті, що лосі прийшли в саме місто.



«Зараз у них шлюбний період, тому й не бояться виходити до людей, – мовить Іван Михайлович. – Хочу нагадати рожищанам, що лосі в Україні внесені до списку червонокнижних тварин, полювання на них заборонене та карається законом. За вбивство лося браконьєрам доведеться заплатити 80 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожище з лісу забрели лосі.У суботу, 15 вересня, близько 9 год ранку рожищан налякали незвичайні гості – лосі, - повідомляє Район.Рожище Про це журналістам розповів голова районної організації УТМР. За його словами, вони «погосподарювали» на вулицях Шелакадзе, Лермонтова, Чайковського.Рожищанин, на городі якого теж потупцювала тварина, каже, що лося видно нагнали з Валер'янівського лісу мисливці. Тварина була налякана, тому потрапивши на заселену територію, бігала, шукаючи дорогу назад.«З переляку лось перестрибнув з сусідського городу на мій, – каже пан Василь. – Пізніше ми так прикинули, то огорожа заввишки 2 м, а прижок в довжину був до 4 метрів. Та й сліди від копит чималенькі - глибиною в 8 см. Значить тварина дуже важка. Кажуть люди, що вагою з тонну буде».Пізніше виявилося, що лось на територію міста забрів не сам, а з самицею. Тікаючи з лісу вони, ймовірніше, розділилися. Після того, як тварини возз'єдналися, то перепливли річку Стир, попаслися в парку та скупалися у ставках на Кубанях. Так само, через річку повернулися назад та попрямували в ліс.зазначає, що це перший випадок за його пам'яті, що лосі прийшли в саме місто.«Зараз у них шлюбний період, тому й не бояться виходити до людей, – мовить Іван Михайлович. – Хочу нагадати рожищанам, що лосі в Україні внесені до списку червонокнижних тварин, полювання на них заборонене та карається законом. За вбивство лося браконьєрам доведеться заплатити 80 тисяч гривень.

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