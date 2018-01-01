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Задушив і закопав: чоловік убив сина за плач

Задушив і закопав: чоловік убив сина за плач
На Чернігівщині поліцейські затримали чоловіка, який задушив своє немовля та закопав тіло в сараї.

Про це повідомили у СК ГУНП у Чернігівській області.

Під час перевірки оперативної інформації про вбивство поліція провела санкціонований обшук в садибі жителя Сновського району. У результаті в сараї господарства правоохоронці виявили закопані залишки трупа дитини.

Правоохоронці встановили, що взимку цього року чоловік прийшов додому у нетверезому стані. Почувши, що немовля плаче, він взяв подушку, поклав дитині на обличчя та задушив її. Після цього він виніс тіло в сарай та закопав.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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Теги: вбивство
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