Задушив і закопав: чоловік убив сина за плач
Сьогодні, 04:11
На Чернігівщині поліцейські затримали чоловіка, який задушив своє немовля та закопав тіло в сараї.
Про це повідомили у СК ГУНП у Чернігівській області.
Під час перевірки оперативної інформації про вбивство поліція провела санкціонований обшук в садибі жителя Сновського району. У результаті в сараї господарства правоохоронці виявили закопані залишки трупа дитини.
Правоохоронці встановили, що взимку цього року чоловік прийшов додому у нетверезому стані. Почувши, що немовля плаче, він взяв подушку, поклав дитині на обличчя та задушив її. Після цього він виніс тіло в сарай та закопав.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
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Про це повідомили у СК ГУНП у Чернігівській області.
Під час перевірки оперативної інформації про вбивство поліція провела санкціонований обшук в садибі жителя Сновського району. У результаті в сараї господарства правоохоронці виявили закопані залишки трупа дитини.
Правоохоронці встановили, що взимку цього року чоловік прийшов додому у нетверезому стані. Почувши, що немовля плаче, він взяв подушку, поклав дитині на обличчя та задушив її. Після цього він виніс тіло в сарай та закопав.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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