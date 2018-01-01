Повідомили, скільки учнів навчаються в луцьких школах
Сьогодні, 10:17
Із 3 вересня до навчання в школах Луцька приступили 26538 школярів.
Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, у минулому році ця цифра була 25389. Загалом у луцьких школах діє 973 класи.
Усього до навчання в 1-му класі приступив 3151 учень. Середня наповнюваність у 1-их класах без урахування навчально-реабілітаційного центру становить 29,0. У спеціальному 1-му класі Луцького ліцею №3 навчається 7 учнів.
У 10-ті класи цьогоріч набрали 1290 учнів. Середня наповненість у них без урахування НРЦ становить 24,27 учні.
У Луцькому ліцеї №27 Луцької міської ради приступили до навчання 552 учні у 1-9 класи. По одному класу є на паралелі 7,8,9 класів.
Усього в Луцьку середня наповненість класів складає 27,27.
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Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, у минулому році ця цифра була 25389. Загалом у луцьких школах діє 973 класи.
Усього до навчання в 1-му класі приступив 3151 учень. Середня наповнюваність у 1-их класах без урахування навчально-реабілітаційного центру становить 29,0. У спеціальному 1-му класі Луцького ліцею №3 навчається 7 учнів.
У 10-ті класи цьогоріч набрали 1290 учнів. Середня наповненість у них без урахування НРЦ становить 24,27 учні.
У Луцькому ліцеї №27 Луцької міської ради приступили до навчання 552 учні у 1-9 класи. По одному класу є на паралелі 7,8,9 класів.
Усього в Луцьку середня наповненість класів складає 27,27.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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