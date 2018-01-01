Повідомили, скільки учнів навчаються в луцьких школах

Із 3 вересня до навчання в школах Луцька приступили 26538 школярів.Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Так, у минулому році ця цифра була 25389. Загалом у луцьких школах діє 973 класи.Усього до навчання в 1-му класі приступив 3151 учень. Середня наповнюваність у 1-их класах без урахування навчально-реабілітаційного центру становить 29,0. У спеціальному 1-му класі Луцького ліцею №3 навчається 7 учнів.У 10-ті класи цьогоріч набрали 1290 учнів. Середня наповненість у них без урахування НРЦ становить 24,27 учні.У Луцькому ліцеї №27 Луцької міської ради приступили до навчання 552 учні у 1-9 класи. По одному класу є на паралелі 7,8,9 класів.Усього в Луцьку середня наповненість класів складає 27,27.