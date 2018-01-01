У селі на Волині горіла хата і хлів





Таке повідомлення про пожежу до рятувальників і працівників Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшло близько 18 години, - пише



Прокричавши про те, що в селі Михлині горять хата і хлів, абонент поспішно виключив слухавку.



Оперативно прибувши на місце події, пожежники констатували, що полум’я розповзлося по перекриттю господарської будівлі, на горищі якої зберігалася солома. Вогонь вдалося ліквідувати.



Волинським пожежникам вдалося ліквідувати загоряння.



На щастя, ніхто з сім’ї 47-річної господині будинку не постраждав.



Причина лиха встановлюється.



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