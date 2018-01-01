вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський злодій-ласун поїхав в іншу область красти солодощі

Волинський злодій-ласун поїхав в іншу область красти солодощі
У селі Довгошиї на Рівненщині 42-річний волинянин викрав із місцевого магазину солодощі та продукти харчування.

Про це повідомили у СК ГУНП Рівненщини.

Житель Ківерцівського району, розбивши віконне скло, вночі викрав із місцевого магазину солодощі та продукти харчування орієнтовною вартістю в тисячу гривень. Раніше судимого за крадіжки та розбій чоловіка млинівські оперативники затримали у місті Ківерці.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція інкримінованої затриманим частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Вибір редактора
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нововолинськ отримав 750 тисяч доларів на водопостачання
Сьогодні, 07:18
Волинський злодій-ласун поїхав в іншу область красти солодощі
Сьогодні, 06:03
Спортмайданчик на Волині обійдеться у 20 мільйонів
Сьогодні, 04:52
Чиновники роками обіцяють відремонтувати луцьку вулицю. ВІДЕО
Сьогодні, 03:44
Україна висилає угорського дипломата через роздачу паспортів. ВІДЕО
Сьогодні, 02:50
Схожі новини
На автостанції у Володимирі обікрали двох людей На автостанції у Володимирі обікрали двох людей
18 вересень, 17:49
У селі під Луцьком донеччанин вкрав велосипед. ВІДЕО У селі під Луцьком донеччанин вкрав велосипед. ВІДЕО
17 вересень, 16:14
На Волині школяра судитимуть через розбій та грабежі На Волині школяра судитимуть через розбій та грабежі
13 вересень, 11:01
Злодій отримав «умовне» за те, що обікрав бібліотеку у селищі Луцького району Злодій отримав «умовне» за те, що обікрав бібліотеку у селищі Луцького району
09 вересень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву
19 вересень, 22:08
 1
Нововолинськ отримав 750 тисяч доларів на водопостачання
Сьогодні, 07:18
 0
Волинський злодій-ласун поїхав в іншу область красти солодощі
Сьогодні, 06:03
 0
Спортмайданчик на Волині обійдеться у 20 мільйонів
Сьогодні, 04:52
 0
Чиновники роками обіцяють відремонтувати луцьку вулицю. ВІДЕО
Сьогодні, 03:44
 0
Медіа
відео
1/8