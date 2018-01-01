Волинський злодій-ласун поїхав в іншу область красти солодощі
Сьогодні, 06:03
У селі Довгошиї на Рівненщині 42-річний волинянин викрав із місцевого магазину солодощі та продукти харчування.
Про це повідомили у СК ГУНП Рівненщини.
Житель Ківерцівського району, розбивши віконне скло, вночі викрав із місцевого магазину солодощі та продукти харчування орієнтовною вартістю в тисячу гривень. Раніше судимого за крадіжки та розбій чоловіка млинівські оперативники затримали у місті Ківерці.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція інкримінованої затриманим частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
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Про це повідомили у СК ГУНП Рівненщини.
Житель Ківерцівського району, розбивши віконне скло, вночі викрав із місцевого магазину солодощі та продукти харчування орієнтовною вартістю в тисячу гривень. Раніше судимого за крадіжки та розбій чоловіка млинівські оперативники затримали у місті Ківерці.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція інкримінованої затриманим частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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