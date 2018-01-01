Волинський злодій-ласун поїхав в іншу область красти солодощі

У селі Довгошиї на Рівненщині 42-річний волинянин викрав із місцевого магазину солодощі та продукти харчування.Про це повідомили у СК ГУНП Рівненщини.Житель Ківерцівського району, розбивши віконне скло, вночі викрав із місцевого магазину солодощі та продукти харчування орієнтовною вартістю в тисячу гривень. Раніше судимого за крадіжки та розбій чоловіка млинівські оперативники затримали у місті Ківерці.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція інкримінованої затриманим частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.