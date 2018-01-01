Спортмайданчик на Волині обійдеться у 20 мільйонів
Сьогодні, 04:52
У Турійську на ремонт спортивного майданчика школи витратять понад 20 мільйонів гривень.
Відповідний тендер оголосили на сайті держзакупівель Prozorro, - пише інтернет-видання Волинь24.
Спортивний майданчик Турійської ЗОШ І-ІІІ ступенів планують капітально відремонтувати та облаштувати там штучне покриття.
Загальна обсяг витрат, які доведеться заплатити за ремонт, становить 20,4 мільйона гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 27 вересня 2018 року. Аукціон проведуть уже наступного дня, 28 вересня.
Завершити роботи планують до 31 грудня 2019 року.
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Відповідний тендер оголосили на сайті держзакупівель Prozorro, - пише інтернет-видання Волинь24.
Спортивний майданчик Турійської ЗОШ І-ІІІ ступенів планують капітально відремонтувати та облаштувати там штучне покриття.
Загальна обсяг витрат, які доведеться заплатити за ремонт, становить 20,4 мільйона гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 27 вересня 2018 року. Аукціон проведуть уже наступного дня, 28 вересня.
Завершити роботи планують до 31 грудня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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