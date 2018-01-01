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Спортмайданчик на Волині обійдеться у 20 мільйонів

Спортмайданчик на Волині обійдеться у 20 мільйонів
У Турійську на ремонт спортивного майданчика школи витратять понад 20 мільйонів гривень.

Відповідний тендер оголосили на сайті держзакупівель Prozorro, - пише інтернет-видання Волинь24.

Спортивний майданчик Турійської ЗОШ І-ІІІ ступенів планують капітально відремонтувати та облаштувати там штучне покриття.

Загальна обсяг витрат, які доведеться заплатити за ремонт, становить 20,4 мільйона гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 27 вересня 2018 року. Аукціон проведуть уже наступного дня, 28 вересня.

Завершити роботи планують до 31 грудня 2019 року.

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Теги: тендер, Волинь
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