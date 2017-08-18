У Луцьку модернізують котельні
Сьогодні, 09:12
У Луцьку модернізують 12 котелень. Зазначається, що на трьох із них вже тривають роботи із термомодернізації.
Це забезпечить до 50% економії на електроенергії, – повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник луцького мера Григорій Недопад.
«Проект реалізуємо у співпраці з Європейським банком реконструкцій та розвитку, запроваджуючи у нашому місті енергоощадні технології європейської якості», – йдеться у дописі.
«Луцьк модернізується, крок за кроком втілюємо ряд енергоефективних заходів, які відповідають міжнародним стандартам. Нове обладнання котелень, переважно європейського виробництва, зменшує викиди СО2 у повітря й дозволяє економити не лише на електроенергії, але і на використанні газу», – пише Григорій Недопад.
Також посадовець зауважив, що загальну кількість котелень зменшать, а нові працюватимуть значно потужніше й ефективніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це забезпечить до 50% економії на електроенергії, – повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник луцького мера Григорій Недопад.
«Проект реалізуємо у співпраці з Європейським банком реконструкцій та розвитку, запроваджуючи у нашому місті енергоощадні технології європейської якості», – йдеться у дописі.
«Луцьк модернізується, крок за кроком втілюємо ряд енергоефективних заходів, які відповідають міжнародним стандартам. Нове обладнання котелень, переважно європейського виробництва, зменшує викиди СО2 у повітря й дозволяє економити не лише на електроенергії, але і на використанні газу», – пише Григорій Недопад.
Також посадовець зауважив, що загальну кількість котелень зменшать, а нові працюватимуть значно потужніше й ефективніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині родичі шукають зниклу 34-річну жінку
Сьогодні, 09:34
У Луцьку – ранкова аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:28
У Луцьку модернізують котельні
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 20 вересня
Сьогодні, 09:00
Не будьмо байдужими: маленька волинянка потребує допомоги
Сьогодні, 08:53