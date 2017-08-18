У Луцьку модернізують котельні

У Луцьку модернізують 12 котелень. Зазначається, що на трьох із них вже тривають роботи із термомодернізації.Це забезпечить до 50% економії на електроенергії, – повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник луцького мера«Проект реалізуємо у співпраці з Європейським банком реконструкцій та розвитку, запроваджуючи у нашому місті енергоощадні технології європейської якості», – йдеться у дописі.«Луцьк модернізується, крок за кроком втілюємо ряд енергоефективних заходів, які відповідають міжнародним стандартам. Нове обладнання котелень, переважно європейського виробництва, зменшує викиди СО2 у повітря й дозволяє економити не лише на електроенергії, але і на використанні газу», – пише Григорій Недопад.Також посадовець зауважив, що загальну кількість котелень зменшать, а нові працюватимуть значно потужніше й ефективніше.