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У Луцьку модернізують котельні

У Луцьку модернізують котельні
У Луцьку модернізують 12 котелень. Зазначається, що на трьох із них вже тривають роботи із термомодернізації.

Це забезпечить до 50% економії на електроенергії, – повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник луцького мера Григорій Недопад.

«Проект реалізуємо у співпраці з Європейським банком реконструкцій та розвитку, запроваджуючи у нашому місті енергоощадні технології європейської якості», – йдеться у дописі.

«Луцьк модернізується, крок за кроком втілюємо ряд енергоефективних заходів, які відповідають міжнародним стандартам. Нове обладнання котелень, переважно європейського виробництва, зменшує викиди СО2 у повітря й дозволяє економити не лише на електроенергії, але і на використанні газу», – пише Григорій Недопад.

Також посадовець зауважив, що загальну кількість котелень зменшать, а нові працюватимуть значно потужніше й ефективніше.
У Луцьку модернізують котельні

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Теги: котельня, Луцьк
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