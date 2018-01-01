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Компанія WOG – серед номінантів престижної світової премії

Компанія WOG – серед номінантів престижної світової премії
У Великій Британії оголосили шортлист номінантів премії Real Innovation Award 2018.

Ініціатор премії – престижна міжнародна освітня установа London Business School. Премія присуджується компаніям за найбільш інноваційні досягнення в бізнесі. В цьому році в шортлист з 28 номінантів потрапила і одна українська компанія – мережа АЗК WOG.

Про це відомо з Facebook сторінки Сергія Корецького, генерального директора ВОГ РІТЕЙЛ.

Переможці визначаються в шести категоріях. Компанія WOG номінована в категорії Masters of Reinvention Award. Серед інших претендентів на перемогу в даній категорії такі транснаціональні корпорації, як Bayer AG, Enel, Nintendo і Benivo.

Відзначимо, що номінація Masters of Reinvention Award – визнання успішної реалізації інновацій в бізнесі.

Традиційно переможців визначать двома незалежними голосуваннями: People Choice Award – відкрите голосування на сайті London Business School, а також The Judge’s Choice – суддівське експертне голосування.

Підтримати українську компанію WOG і ознайомитися з повним переліком номінантів можна за посиланням.

Відкрите голосування триватиме до 1 жовтня. Переможці будуть оголошені 1 листопада на офіційній церемонії.

London Business School – елітна міжнародна бізнес-школа. Визнана найкращою школою Європи. Заснована в 1962 році. Її випускниками стали понад 42 000 студентів з 150 країн.

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Теги: Компанія WOG, премія
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