Компанія WOG – серед номінантів престижної світової премії
Сьогодні, 14:32
У Великій Британії оголосили шортлист номінантів премії Real Innovation Award 2018.
Ініціатор премії – престижна міжнародна освітня установа London Business School. Премія присуджується компаніям за найбільш інноваційні досягнення в бізнесі. В цьому році в шортлист з 28 номінантів потрапила і одна українська компанія – мережа АЗК WOG.
Про це відомо з Facebook сторінки Сергія Корецького, генерального директора ВОГ РІТЕЙЛ.
Переможці визначаються в шести категоріях. Компанія WOG номінована в категорії Masters of Reinvention Award. Серед інших претендентів на перемогу в даній категорії такі транснаціональні корпорації, як Bayer AG, Enel, Nintendo і Benivo.
Відзначимо, що номінація Masters of Reinvention Award – визнання успішної реалізації інновацій в бізнесі.
Традиційно переможців визначать двома незалежними голосуваннями: People Choice Award – відкрите голосування на сайті London Business School, а також The Judge’s Choice – суддівське експертне голосування.
Підтримати українську компанію WOG і ознайомитися з повним переліком номінантів можна за посиланням.
Відкрите голосування триватиме до 1 жовтня. Переможці будуть оголошені 1 листопада на офіційній церемонії.
London Business School – елітна міжнародна бізнес-школа. Визнана найкращою школою Європи. Заснована в 1962 році. Її випускниками стали понад 42 000 студентів з 150 країн.
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Ініціатор премії – престижна міжнародна освітня установа London Business School. Премія присуджується компаніям за найбільш інноваційні досягнення в бізнесі. В цьому році в шортлист з 28 номінантів потрапила і одна українська компанія – мережа АЗК WOG.
Про це відомо з Facebook сторінки Сергія Корецького, генерального директора ВОГ РІТЕЙЛ.
Переможці визначаються в шести категоріях. Компанія WOG номінована в категорії Masters of Reinvention Award. Серед інших претендентів на перемогу в даній категорії такі транснаціональні корпорації, як Bayer AG, Enel, Nintendo і Benivo.
Відзначимо, що номінація Masters of Reinvention Award – визнання успішної реалізації інновацій в бізнесі.
Традиційно переможців визначать двома незалежними голосуваннями: People Choice Award – відкрите голосування на сайті London Business School, а також The Judge’s Choice – суддівське експертне голосування.
Підтримати українську компанію WOG і ознайомитися з повним переліком номінантів можна за посиланням.
Відкрите голосування триватиме до 1 жовтня. Переможці будуть оголошені 1 листопада на офіційній церемонії.
London Business School – елітна міжнародна бізнес-школа. Визнана найкращою школою Європи. Заснована в 1962 році. Її випускниками стали понад 42 000 студентів з 150 країн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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