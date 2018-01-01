У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
Сьогодні, 13:08
У луцькому житловому комплексі «Супернова» будівельної компанії «Інвестор» продають останні двокімнатні квартири у зданому будинку.
Розміщені вони на 9 та 10 поверхах. Їхня площа становить від 69, 5 квадратних метри, – пише Перший.
Таке житло – оптимальний варіант для невеликих сімей: кімнати просторі, а якість – європейського рівня.
У квартирах є штукатурка та чистова стяжка. Отож стіни практично готові до обклеювання шпалерами, а підлога – до настилання покриття: керамічної плитки, паркету, лінолеуму тощо. На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.
Балкони в оселях засклені. Тут встановлені металопластикові енергозберігаючі вікна та металеві протизломні двері.
Гаряче водопостачання забезпечуватиме двоконтурний газовий котел фірми «Bosch», а тепло – радіатори «Kermi».
Житловий комплекс «Супернова» має зручне розташування, оскільки межує з ботанічним садом. Тут затишно і тихо, з вікон відкриваються чудові краєвиди. Разом з тим недалеко до центру Луцька.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як у Луцьку «росте» ЖК «Супернова»: погляд згори. ВІДЕО
Мешканці кожної квартири матимуть своє паркомісце. Біля будинків буде озеленення. Прибудинкова територія викладена бруківкою.
«Супернова» з часом «виросте» до цілого мікрорайону закритого типу та з охороною. Автор проекту Андрій Разумовський поступово втілює задум облаштувати на його території чотири майданчики. Три з них передбачені для дітей різних вікових груп, четвертий буде спортивним.
Коштують двокімнатні квартири від 13 500 грн./кв.м. Ціна залежить від поверху розташування та краєвиду.
Щоб придбати житло у «Суперновій», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
м. Луцьк, вул. Цегельна, 28
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected] та [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Фото: Павло БЕРЕЗЮК (для Першого)
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Розміщені вони на 9 та 10 поверхах. Їхня площа становить від 69, 5 квадратних метри, – пише Перший.
Таке житло – оптимальний варіант для невеликих сімей: кімнати просторі, а якість – європейського рівня.
У квартирах є штукатурка та чистова стяжка. Отож стіни практично готові до обклеювання шпалерами, а підлога – до настилання покриття: керамічної плитки, паркету, лінолеуму тощо. На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.
Балкони в оселях засклені. Тут встановлені металопластикові енергозберігаючі вікна та металеві протизломні двері.
Гаряче водопостачання забезпечуватиме двоконтурний газовий котел фірми «Bosch», а тепло – радіатори «Kermi».
Житловий комплекс «Супернова» має зручне розташування, оскільки межує з ботанічним садом. Тут затишно і тихо, з вікон відкриваються чудові краєвиди. Разом з тим недалеко до центру Луцька.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як у Луцьку «росте» ЖК «Супернова»: погляд згори. ВІДЕО
Мешканці кожної квартири матимуть своє паркомісце. Біля будинків буде озеленення. Прибудинкова територія викладена бруківкою.
«Супернова» з часом «виросте» до цілого мікрорайону закритого типу та з охороною. Автор проекту Андрій Разумовський поступово втілює задум облаштувати на його території чотири майданчики. Три з них передбачені для дітей різних вікових груп, четвертий буде спортивним.
Коштують двокімнатні квартири від 13 500 грн./кв.м. Ціна залежить від поверху розташування та краєвиду.
Щоб придбати житло у «Суперновій», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
м. Луцьк, вул. Цегельна, 28
Сайт: www.investor.lutsk.ua
E-mail: [email protected] та [email protected]
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як купити мрію, або Екскурсія «Суперновою»
Фото: Павло БЕРЕЗЮК (для Першого)
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