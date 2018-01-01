Розповіли, коли ремонтуватимуть проспект Волі у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
У Луцьку хочуть витратити більше 40 мільйонів гривень на ремонт проспекту Волі.
Про це говорили ще у 2016 році. Тоді вулицю планували розширити, а для цього зрізати кілька десятків дерев. Проти виступили громадські активісти, то ж від цього задуму чиновники відмовились»,– йдеться у сюжеті 12 каналу.
«Зараз розробляється проект на всю Волі: від Шопена на Київську. У нас була реконструкція від Шопена до Чехова. Однак, тоді було декілька скандалів щодо того, щоб не зрізати дерева, не розширювати.
Зараз ми розробили новий проект, без розширення», – зазначив директор департаменту ЖКГ у Луцькраді Юрій Крась.
На проспекті Волі планують відремонтувати проїжджу частину і тротуари – від повороту на вулицю Шопена до Київського майдану.
На це, за прогнозами чиновників, доведеться витратити більше 40 мільйонів гривень. За ці кошти також хочуть облаштувати освітлення та кілька скверів.
Цього року планують оголосити тендер на ремонт, а наступного - відремонтувати проспект. Однак, за умови, що в міському бюджеті вистачить на це грошей.
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Про це говорили ще у 2016 році. Тоді вулицю планували розширити, а для цього зрізати кілька десятків дерев. Проти виступили громадські активісти, то ж від цього задуму чиновники відмовились»,– йдеться у сюжеті 12 каналу.
«Зараз розробляється проект на всю Волі: від Шопена на Київську. У нас була реконструкція від Шопена до Чехова. Однак, тоді було декілька скандалів щодо того, щоб не зрізати дерева, не розширювати.
Зараз ми розробили новий проект, без розширення», – зазначив директор департаменту ЖКГ у Луцькраді Юрій Крась.
На проспекті Волі планують відремонтувати проїжджу частину і тротуари – від повороту на вулицю Шопена до Київського майдану.
На це, за прогнозами чиновників, доведеться витратити більше 40 мільйонів гривень. За ці кошти також хочуть облаштувати освітлення та кілька скверів.
Цього року планують оголосити тендер на ремонт, а наступного - відремонтувати проспект. Однак, за умови, що в міському бюджеті вистачить на це грошей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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