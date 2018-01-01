«Луцьк знову в диму»: муніципали зловили нових порушників. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.



«Луцьк знову в диму. Цього разу палили на вулиці Мисливській, 10, що в районі Теремнівських ставків. Після візиту муніципалів, вогонь порушники відразу загасили», - йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку працівники департаменту муніципальної варти міськради знову вполювали паліїв.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.«Луцьк знову в диму. Цього разу палили на вулиці Мисливській, 10, що в районі Теремнівських ставків. Після візиту муніципалів, вогонь порушники відразу загасили», - йдеться у повідомленні.

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