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«Луцьк знову в диму»: муніципали зловили нових порушників. ФОТО

«Луцьк знову в диму»: муніципали зловили нових порушників. ФОТО
У Луцьку працівники департаменту муніципальної варти міськради знову вполювали паліїв.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.

«Луцьк знову в диму. Цього разу палили на вулиці Мисливській, 10, що в районі Теремнівських ставків. Після візиту муніципалів, вогонь порушники відразу загасили», - йдеться у повідомленні.



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Теги: муніципали, Луцьк
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