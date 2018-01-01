«Луцьк знову в диму»: муніципали зловили нових порушників. ФОТО
Сьогодні, 21:20
У Луцьку працівники департаменту муніципальної варти міськради знову вполювали паліїв.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
«Луцьк знову в диму. Цього разу палили на вулиці Мисливській, 10, що в районі Теремнівських ставків. Після візиту муніципалів, вогонь порушники відразу загасили», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
«Луцьк знову в диму. Цього разу палили на вулиці Мисливській, 10, що в районі Теремнівських ставків. Після візиту муніципалів, вогонь порушники відразу загасили», - йдеться у повідомленні.
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