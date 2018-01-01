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Волинська громада придбала потужний автогрейдер

Волинська громада придбала потужний автогрейдер
Шацька об’єднана територіальна громада пидбала новий потужний грейдер україн­сько-білоруського виробництва.

Про це пише Шацький край.

Як розповідає виконуюча обов’язки голови Шацької ОТГ, секретар Людмила Цевух, грейдер придбали за кошти інфраструктурної субвенції. У 2018 році на Ша­цьку ОТГ надали з державного бюджету на роз­виток інфраструктури об’єднаних громад 3,6 млн. грн., з яких 2,3 млн. використали на придбання авто­грейдера. Окім того, для покупки додали ще кошти громади.

Решту коштів інфра­структурної субвенції направлять на облаштування вуличного освітлення у співфінансуванні з місцевим бюджетом.

Автогрейдер закупили через систему prozorro, торги на яких виграла фірма ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» з міста Бро­вари.

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Теги: автогрейдер, Шацьк
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