Волинська громада придбала потужний автогрейдер





Про це пише Ш



Як розповідає виконуюча обов’язки голови Шацької ОТГ, секретар Людмила Цевух, грейдер придбали за кошти інфраструктурної субвенції. У 2018 році на Ша­цьку ОТГ надали з державного бюджету на роз­виток інфраструктури об’єднаних громад 3,6 млн. грн., з яких 2,3 млн. використали на придбання авто­грейдера. Окім того, для покупки додали ще кошти громади.



Решту коштів інфра­структурної субвенції направлять на облаштування вуличного освітлення у співфінансуванні з місцевим бюджетом.



Автогрейдер закупили через систему prozorro, торги на яких виграла фірма ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» з міста Бро­вари.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шацька об’єднана територіальна громада пидбала новий потужний грейдер україн­сько-білоруського виробництва.Про це пише Ш ацький край Як розповідає виконуюча обов’язки голови Шацької ОТГ, секретар, грейдер придбали за кошти інфраструктурної субвенції. У 2018 році на Ша­цьку ОТГ надали з державного бюджету на роз­виток інфраструктури об’єднаних громад 3,6 млн. грн., з яких 2,3 млн. використали на придбання авто­грейдера. Окім того, для покупки додали ще кошти громади.Решту коштів інфра­структурної субвенції направлять на облаштування вуличного освітлення у співфінансуванні з місцевим бюджетом.Автогрейдер закупили через систему prozorro, торги на яких виграла фірма ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» з міста Бро­вари.

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