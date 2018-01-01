Волинська громада придбала потужний автогрейдер
Сьогодні, 02:12
Шацька об’єднана територіальна громада пидбала новий потужний грейдер українсько-білоруського виробництва.
Про це пише Шацький край.
Як розповідає виконуюча обов’язки голови Шацької ОТГ, секретар Людмила Цевух, грейдер придбали за кошти інфраструктурної субвенції. У 2018 році на Шацьку ОТГ надали з державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаних громад 3,6 млн. грн., з яких 2,3 млн. використали на придбання автогрейдера. Окім того, для покупки додали ще кошти громади.
Решту коштів інфраструктурної субвенції направлять на облаштування вуличного освітлення у співфінансуванні з місцевим бюджетом.
Автогрейдер закупили через систему prozorro, торги на яких виграла фірма ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» з міста Бровари.
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Про це пише Шацький край.
Як розповідає виконуюча обов’язки голови Шацької ОТГ, секретар Людмила Цевух, грейдер придбали за кошти інфраструктурної субвенції. У 2018 році на Шацьку ОТГ надали з державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаних громад 3,6 млн. грн., з яких 2,3 млн. використали на придбання автогрейдера. Окім того, для покупки додали ще кошти громади.
Решту коштів інфраструктурної субвенції направлять на облаштування вуличного освітлення у співфінансуванні з місцевим бюджетом.
Автогрейдер закупили через систему prozorro, торги на яких виграла фірма ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» з міста Бровари.
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