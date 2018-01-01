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У Києві п'яна жінка автівкою протаранила церкву

У Києві п'яна жінка автівкою протаранила церкву
В Києві п'яна жінка за кермом автомобіля зіткнулася з іншою машиною і влетіла в церкву.

Інцидент трапився в неділю, 23 вересня, - про це повідомляє Корреспондент.

Відзначається, що Dacia Logan рухався в бік вулиці Оноре де Бальзака. Назустріч виїхав автомобіль Daewoo Lanos з вимкненими фарами та скоїв лобове зіткнення.

Від удару Dacia вилетіла на протилежну сторону дороги, а Daewoo поїхала далі ще метрів 200 і врізалася в будівлю церкви.

В результаті зіткнення постраждали два пасажири Dacia, їх госпіталізували.

Як з'ясувалося, за кермом Daewoo перебувала жінка. Вона відмовилася від госпіталізації, проте мала зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння.

Подробиці ДТП з'ясовуються.
У Києві п'яна жінка автівкою протаранила церкву
У Києві п'яна жінка автівкою протаранила церкву
У Києві п'яна жінка автівкою протаранила церкву
У Києві п'яна жінка автівкою протаранила церкву

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Теги: аварія, церква
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