У Києві п'яна жінка автівкою протаранила церкву





Інцидент трапився в неділю, 23 вересня, - про це повідомляє



Відзначається, що Dacia Logan рухався в бік вулиці Оноре де Бальзака. Назустріч виїхав автомобіль Daewoo Lanos з вимкненими фарами та скоїв лобове зіткнення.



Від удару Dacia вилетіла на протилежну сторону дороги, а Daewoo поїхала далі ще метрів 200 і врізалася в будівлю церкви.



В результаті зіткнення постраждали два пасажири Dacia, їх госпіталізували.



Як з'ясувалося, за кермом Daewoo перебувала жінка. Вона відмовилася від госпіталізації, проте мала зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння.



Подробиці ДТП з'ясовуються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Києві п'яна жінка за кермом автомобіля зіткнулася з іншою машиною і влетіла в церкву.Інцидент трапився в неділю, 23 вересня, - про це повідомляє Корреспондент Відзначається, що Dacia Logan рухався в бік вулиці Оноре де Бальзака. Назустріч виїхав автомобіль Daewoo Lanos з вимкненими фарами та скоїв лобове зіткнення.Від удару Dacia вилетіла на протилежну сторону дороги, а Daewoo поїхала далі ще метрів 200 і врізалася в будівлю церкви.В результаті зіткнення постраждали два пасажири Dacia, їх госпіталізували.Як з'ясувалося, за кермом Daewoo перебувала жінка. Вона відмовилася від госпіталізації, проте мала зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння.Подробиці ДТП з'ясовуються.

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