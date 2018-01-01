У Києві п'яна жінка автівкою протаранила церкву
Сьогодні, 12:15
В Києві п'яна жінка за кермом автомобіля зіткнулася з іншою машиною і влетіла в церкву.
Інцидент трапився в неділю, 23 вересня, - про це повідомляє Корреспондент.
Відзначається, що Dacia Logan рухався в бік вулиці Оноре де Бальзака. Назустріч виїхав автомобіль Daewoo Lanos з вимкненими фарами та скоїв лобове зіткнення.
Від удару Dacia вилетіла на протилежну сторону дороги, а Daewoo поїхала далі ще метрів 200 і врізалася в будівлю церкви.
В результаті зіткнення постраждали два пасажири Dacia, їх госпіталізували.
Як з'ясувалося, за кермом Daewoo перебувала жінка. Вона відмовилася від госпіталізації, проте мала зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння.
Подробиці ДТП з'ясовуються.
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Інцидент трапився в неділю, 23 вересня, - про це повідомляє Корреспондент.
Відзначається, що Dacia Logan рухався в бік вулиці Оноре де Бальзака. Назустріч виїхав автомобіль Daewoo Lanos з вимкненими фарами та скоїв лобове зіткнення.
Від удару Dacia вилетіла на протилежну сторону дороги, а Daewoo поїхала далі ще метрів 200 і врізалася в будівлю церкви.
В результаті зіткнення постраждали два пасажири Dacia, їх госпіталізували.
Як з'ясувалося, за кермом Daewoo перебувала жінка. Вона відмовилася від госпіталізації, проте мала зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння.
Подробиці ДТП з'ясовуються.
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