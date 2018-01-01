На Волині майже сотня сіл сидить без світла





Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».



Відтак, станом на 16:00 знеструмлено 41 лінію, з них - 29 ліній повністю і 12 частково. Без електропостачання залишилось 93 населених пункти і 40 - частково.



Нагадаємо, що станом на 09:00 без електропостачання на Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 24 вересня через складні погодні умови без світла залишились 93 населених пунктів.Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».Відтак, станом на 16:00 знеструмлено 41 лінію, з них - 29 ліній повністю і 12 частково. Без електропостачання залишилось 93 населених пункти і 40 - частково.Нагадаємо, що станом на 09:00 без електропостачання на Волині були 13 населених пунктів

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