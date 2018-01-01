На Волині майже сотня сіл сидить без світла
Сьогодні, 17:10
На Волині 24 вересня через складні погодні умови без світла залишились 93 населених пунктів.
Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».
Відтак, станом на 16:00 знеструмлено 41 лінію, з них - 29 ліній повністю і 12 частково. Без електропостачання залишилось 93 населених пункти і 40 - частково.
Нагадаємо, що станом на 09:00 без електропостачання на Волині були 13 населених пунктів.
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Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».
Відтак, станом на 16:00 знеструмлено 41 лінію, з них - 29 ліній повністю і 12 частково. Без електропостачання залишилось 93 населених пункти і 40 - частково.
Нагадаємо, що станом на 09:00 без електропостачання на Волині були 13 населених пунктів.
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