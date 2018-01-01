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На Волині майже сотня сіл сидить без світла

На Волині майже сотня сіл сидить без світла
На Волині 24 вересня через складні погодні умови без світла залишились 93 населених пунктів.

Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».

Відтак, станом на 16:00 знеструмлено 41 лінію, з них - 29 ліній повністю і 12 частково. Без електропостачання залишилось 93 населених пункти і 40 - частково.

Нагадаємо, що станом на 09:00 без електропостачання на Волині були 13 населених пунктів.

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Теги: світло, негода, Волинь
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