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Назвали найбільш постраждалі від негоди райони Волині. ВІДЕО

Назвали найбільш постраждалі від негоди райони Волині. ВІДЕО
Найбільше від негоди на Волині постраждали Любомльський, Рожищенський та Володимир-Волинський райони.

Про це розповів директор з технічних питань «Волиньобленерго» Володимир Перчук, - повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

З його слів, було знеструмлено майже сотня населених пунктів. Шквальний вітер обірвав лінії електропередач.

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На ліквідацією наслідків погодних умов 24 вересня було задіяно майже півтисячі працівників та 85 одиниць техніки.


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Теги: негода, Волинь
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