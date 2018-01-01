Назвали найбільш постраждалі від негоди райони Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 06:58
Найбільше від негоди на Волині постраждали Любомльський, Рожищенський та Володимир-Волинський райони.
Про це розповів директор з технічних питань «Волиньобленерго» Володимир Перчук, - повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
З його слів, було знеструмлено майже сотня населених пунктів. Шквальний вітер обірвав лінії електропередач.
ЧИТАТИ ЩЕ: Зірвані дахи, поламані дерева і підтоплені вулиці: наслідки негоди на Волині. ФОТО
На ліквідацією наслідків погодних умов 24 вересня було задіяно майже півтисячі працівників та 85 одиниць техніки.
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Про це розповів директор з технічних питань «Волиньобленерго» Володимир Перчук, - повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
З його слів, було знеструмлено майже сотня населених пунктів. Шквальний вітер обірвав лінії електропередач.
ЧИТАТИ ЩЕ: Зірвані дахи, поламані дерева і підтоплені вулиці: наслідки негоди на Волині. ФОТО
На ліквідацією наслідків погодних умов 24 вересня було задіяно майже півтисячі працівників та 85 одиниць техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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