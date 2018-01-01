Назвали найбільш постраждалі від негоди райони Волині. ВІДЕО





Про це розповів директор з технічних питань «Волиньобленерго» Володимир Перчук, - повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



З його слів, було знеструмлено майже сотня населених пунктів. Шквальний вітер обірвав лінії електропередач.



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На ліквідацією наслідків погодних умов 24 вересня було задіяно майже півтисячі працівників та 85 одиниць техніки.





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