Міськрада з Волині виграла суд у Мінфіну

Суд визнав протиправною бездіяльність Міністерства фінансів, яке не надало управлінню соцзахисту Володимир-Волинської міськради гроші на відшкодування телекомунікаційних послуг пільговикам.Про це повідомили у Володимир-Волинській міській раді.Ще рік тому управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир-Волинської міськради звернулося з позовом до Мінфіну. Місцева влада просила суд визнати протиправною бездіяльність та зобов’язати вчинити дії.Мовляв, шляхом перерахування міжбюджетних трансфертів не були переказані з держбюджету кошти відшкодування пільговим категоріям населенням за телекомунікаційні послуги за листопад-грудень 2015 року. А згідно з рішеннями господарських судів цю заборгованість перед ПАТ «Укртелеком» виплачено за рахунок коштів місцевого бюджету.Зрештою, Окружний адмінсуд Києва визнав протиправною бездіяльність Міністерства фінансів України щодо ненадання управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир – Волинської міської ради з державного бюджету коштів на відшкодування телекомунікаційних послуг за листопад-грудень 2015 року.Суд зобов’язав Мінфін здійснити на користь управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир – Волинської міської ради відшкодування коштів обсягом 58,6 тисячі гривень.