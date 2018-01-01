У центрі Луцька гуляла лисиця. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці у Андрій Присяжнюк.



«Зустрів лисицю в дворі на проспекті Волі», — підписав відео автор.



На відео видно, що тварина спокійно гуляє в нічний час біля багатоповерхівки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку місцеві мешканці зняли на відео, як в центрі міста гуляє лисиця.Про це на своїй сторінці у Facebook написав«Зустрів лисицю в дворі на проспекті Волі», — підписав відео автор.На відео видно, що тварина спокійно гуляє в нічний час біля багатоповерхівки.

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