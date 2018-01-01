У центрі Луцька гуляла лисиця. ВІДЕО
Сьогодні, 11:57
У Луцьку місцеві мешканці зняли на відео, як в центрі міста гуляє лисиця.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Андрій Присяжнюк.
«Зустрів лисицю в дворі на проспекті Волі», — підписав відео автор.
На відео видно, що тварина спокійно гуляє в нічний час біля багатоповерхівки.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав Андрій Присяжнюк.
«Зустрів лисицю в дворі на проспекті Волі», — підписав відео автор.
На відео видно, що тварина спокійно гуляє в нічний час біля багатоповерхівки.
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Коментарі 1
Так це ж двір біля управління лісового господарства. Напевно від них втекла)))
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