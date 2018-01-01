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У центрі Луцька гуляла лисиця. ВІДЕО

У центрі Луцька гуляла лисиця. ВІДЕО
У Луцьку місцеві мешканці зняли на відео, як в центрі міста гуляє лисиця.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Андрій Присяжнюк.

«Зустрів лисицю в дворі на проспекті Волі», — підписав відео автор.

На відео видно, що тварина спокійно гуляє в нічний час біля багатоповерхівки.




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Теги: лисиця, Луцьк
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Коментарі 1
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Так це ж двір біля управління лісового господарства. Напевно від них втекла)))
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