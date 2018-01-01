Облрада дає мільйон на ремонт луцького перехрестя
Сьогодні, 13:11
У Луцьку відремонтують перехрестя вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого, завдяки субвенції з обласного бюджету.
Про це йшлося на пленарному засіданні сесії міськради у середу, 26 вересня під час внесення змін до бюджету міста.
За словами директора департаменту фінансів та бюджету Лілії Єлової, з обласного бюджету на капітальний ремонт перехрестя на вулицях Дубнівська – Карпенка-Карого виділять один мільйон гривень.
Депутати підтримали відповідні зміни до бюджету.
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Про це йшлося на пленарному засіданні сесії міськради у середу, 26 вересня під час внесення змін до бюджету міста.
За словами директора департаменту фінансів та бюджету Лілії Єлової, з обласного бюджету на капітальний ремонт перехрестя на вулицях Дубнівська – Карпенка-Карого виділять один мільйон гривень.
Депутати підтримали відповідні зміни до бюджету.
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