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На Волині шукають жінку, яка пішла по гриби і не повернулась

На Волині шукають жінку, яка пішла по гриби і не повернулась
У Володимирі-Волинському районі розшукують 29-річну жінку, мешканку села Володимирівка.

Заяву подав до правоохоронців її співмешканець, - пише Володимир медіа.

Відразу ж працівники поліції прибули до місця проживання жінки. Як з’ясувалося, під час розмови з рідними, Руслана у день зникнення пішла до лісу по гриби. Однак з "тихого полювання" жінка не повернулася.

Як розповіла матір зниклої, її дочка довгий час зловживає алкоголем, дітей не доглядає. Тому матір в даний час збирає усі необхідні документи для позбавлення її батьківських прав.

Проте є свідки, які запевняють, що 25 вересня бачили, як Руслана відпочивала у барі «Каскад»у Володимирі-Волинському. Про це поліції розповіла донька зниклої.

Нині правоохоронці встановлюють її місце перебування.

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Теги: розшук, волинянка
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