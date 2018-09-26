На Волині шукають жінку, яка пішла по гриби і не повернулась
Сьогодні, 13:34
У Володимирі-Волинському районі розшукують 29-річну жінку, мешканку села Володимирівка.
Заяву подав до правоохоронців її співмешканець, - пише Володимир медіа.
Відразу ж працівники поліції прибули до місця проживання жінки. Як з’ясувалося, під час розмови з рідними, Руслана у день зникнення пішла до лісу по гриби. Однак з "тихого полювання" жінка не повернулася.
Як розповіла матір зниклої, її дочка довгий час зловживає алкоголем, дітей не доглядає. Тому матір в даний час збирає усі необхідні документи для позбавлення її батьківських прав.
Проте є свідки, які запевняють, що 25 вересня бачили, як Руслана відпочивала у барі «Каскад»у Володимирі-Волинському. Про це поліції розповіла донька зниклої.
Нині правоохоронці встановлюють її місце перебування.
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Заяву подав до правоохоронців її співмешканець, - пише Володимир медіа.
Відразу ж працівники поліції прибули до місця проживання жінки. Як з’ясувалося, під час розмови з рідними, Руслана у день зникнення пішла до лісу по гриби. Однак з "тихого полювання" жінка не повернулася.
Як розповіла матір зниклої, її дочка довгий час зловживає алкоголем, дітей не доглядає. Тому матір в даний час збирає усі необхідні документи для позбавлення її батьківських прав.
Проте є свідки, які запевняють, що 25 вересня бачили, як Руслана відпочивала у барі «Каскад»у Володимирі-Волинському. Про це поліції розповіла донька зниклої.
Нині правоохоронці встановлюють її місце перебування.
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