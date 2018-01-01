ПриватБанк відкриває в Дніпрі школу фінансового комфорту для пенсіонерів*

ПриватБанк та міська рада Дніпра підписали договір про співпрацю в рамках «Університету третього віку», який дає старт новій освітній ініціативі банку – школі фінансового комфорту для пенсіонерів.Як повідомив голова правління ПриватБанку, пілотний проект цієї програми запускається саме в Дніпрі – найбільш «просунутому» українському місті щодо питань розвитку електронних послуг і соціального захисту жителів міста.Слухачам «Університету третього віку» банкіри проводитимуть практичні курси комп’ютерної та смарт-грамотності, навчать користуватися банківськими послугами не виходячи з дому, економити та заробляти на банківських програмах.«Спільний із мерією Дніпра проект фінансової інклюзії, що став першим таким масштабним проектом у місті та й у всій Україні, допоможе людям старшого покоління відкрити для себе не тільки зручні цифрові банківські послуги, а й активно користуватися сучасною технікою для спілкування, роботи та відпочинку, – зазначив Петр Крумханзл. – Черги пенсіонерів біля банківських кас для оплати комунальних квитанцій – такий стереотип української банківської системи відходить у минуле. Наші передові послуги допомагають пенсіонерам заощадити час і сили на відвідування банків».«Ми раді, що найбільший банк України став партнером «Університету третього віку», що все більше жителів міста старшого віку зможуть отримати нові цікаві та корисні знання й навички, – сказав керівник департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міської ради Дніпра. – Досвід такої співпраці є унікальним не тільки для міста, але й усієї України, ми просуватимемо його й надалі».Для слухачів найбільшого в Україні «Університету третього віку» в Дніпрі фахівці банку підготували кілька цікавих програм, що допоможуть легко освоїти комп’ютери та смартфони, підключитися до електронного й мобільного банку, отримувати пенсію, планувати витрати й оплачувати рахунки за допомогою банківських карток і мобільних додатків.«Фінансова інклюзія – це не лише залучення все більшої кількості людей у банківську систему, можливість користуватися зручними й безпечними банківськими послугами, це передусім можливість підвищення якості життя людини, – зазначає керівник напрямку «Маркетинг і менеджмент» ПриватБанку Микола Щербина. – Ми залюбки включилися в роботу над цим проектом, оскільки банк завжди дбав про своїх клієнтів-пенсіонерів. Зробити їхнє життя комфортнішим, цікавішим – це пріоритетне завдання найбільшого державного банку».Після старту пілотного проекту в Дніпрі ПриватБанк планує відкрити такі ж школи фінансового комфорту для пенсіонерів у столиці та інших найбільших містах України. Сьогодні в Україні через картки ПриватБанку отримують пенсію понад 3,5 мільйонів пенсіонерів, з них більше ніж 500 000 у Дніпрі й області.