вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька медики безкоштовно обстежують людей

У центрі Луцька медики безкоштовно обстежують людей
У Луцьку на Театральному майдані працює "Медичне містечко".

Тож, усі, хто виявить бажання матимете можливість безоплатно:

- проконсультуватись у лікарів загальної практики-сімейної медицини;
- зробити мамографію (обстеження молочних залоз) та флюорографію (обстеження легень);
- обстежити родимки та проконсультуватися у дерматолога;
- пройти експрес-тестування на ВІЛ/СНІД;
- отримати консультацію із боротьби з алко-, нарко- та тютюновою залежністю;
- навчитися надавати першу медичну допомогу;
- отримати юридичну консультацію на медичну тематику.

Містечко працюватиме до 14.00 години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, медики, обстеження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ви б ще в 13.55 таку інформацію повідомляли.
Відповісти
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Херсоні чоловік побив та пограбував жінку в церкві
Сьогодні, 12:16
У волинських бізнесменів, які продають алкоголь і цигарки, знайшли понад 300 порушень
Сьогодні, 12:06
У центрі Луцька медики безкоштовно обстежують людей
Сьогодні, 11:55
Волинським медикам куплять понад два десятки автівок
Сьогодні, 11:55
Волинян просять допомогти коштами на будівництво церкви
Сьогодні, 11:44
Схожі новини
Сидів, їв та подавився: у Луцьку медики відкачали чоловіка без ознак життя Сидів, їв та подавився: у Луцьку медики відкачали чоловіка без ознак життя
20 вересень, 11:55
Скільки у Луцьку заробляють медики Скільки у Луцьку заробляють медики
07 серпень, 12:01
У Луцьку Mercedes збив велосипедиста У Луцьку Mercedes збив велосипедиста
Сьогодні, 10:43
Луцький фотограф поділився унікальною світлиною костелу Луцький фотограф поділився унікальною світлиною костелу
Сьогодні, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поліцейські викрили злодійку, яка обікрала пенсіонера
Сьогодні, 13:03
 0
На Волині вночі влупилися дві іномарки: пасажирка – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 12:44
 0
У лісі на Закарпатті молодик під час збирання грибів застрелив чоловіка
Сьогодні, 12:43
 0
Ніна Матвієнко приїде на Волинь
Сьогодні, 12:36
 0
Мешканці села на Волині сидітимуть без води
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8