У центрі Луцька медики безкоштовно обстежують людей





Тож, усі, хто виявить бажання матимете можливість безоплатно:



- проконсультуватись у лікарів загальної практики-сімейної медицини;

- зробити мамографію (обстеження молочних залоз) та флюорографію (обстеження легень);

- обстежити родимки та проконсультуватися у дерматолога;

- пройти експрес-тестування на ВІЛ/СНІД;

- отримати консультацію із боротьби з алко-, нарко- та тютюновою залежністю;

- навчитися надавати першу медичну допомогу;

- отримати юридичну консультацію на медичну тематику.



Містечко працюватиме до 14.00 години.

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