У центрі Луцька медики безкоштовно обстежують людей
Сьогодні, 11:55
У Луцьку на Театральному майдані працює "Медичне містечко".
Тож, усі, хто виявить бажання матимете можливість безоплатно:
- проконсультуватись у лікарів загальної практики-сімейної медицини;
- зробити мамографію (обстеження молочних залоз) та флюорографію (обстеження легень);
- обстежити родимки та проконсультуватися у дерматолога;
- пройти експрес-тестування на ВІЛ/СНІД;
- отримати консультацію із боротьби з алко-, нарко- та тютюновою залежністю;
- навчитися надавати першу медичну допомогу;
- отримати юридичну консультацію на медичну тематику.
Містечко працюватиме до 14.00 години.
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Тож, усі, хто виявить бажання матимете можливість безоплатно:
- проконсультуватись у лікарів загальної практики-сімейної медицини;
- зробити мамографію (обстеження молочних залоз) та флюорографію (обстеження легень);
- обстежити родимки та проконсультуватися у дерматолога;
- пройти експрес-тестування на ВІЛ/СНІД;
- отримати консультацію із боротьби з алко-, нарко- та тютюновою залежністю;
- навчитися надавати першу медичну допомогу;
- отримати юридичну консультацію на медичну тематику.
Містечко працюватиме до 14.00 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ви б ще в 13.55 таку інформацію повідомляли.
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