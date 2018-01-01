Суламіта, Прохор і Терентій: ТОП найдивніших імен на Волині

Назвали рідковживані дитячі імена 2018 року у Волинській області."Споконвіку вважалося, що обрати ім’я дитини – обрати її долю. Вибору імені приділяли багато уваги, адже його за життя ми чуємо частіше ніж всі інші слова", - повідомили у прес-службі юстиції Волині.Тому сьогодні кожна сімейна пара вирішуючи, як назвати дитину, опиняється перед складним вибором: незвичні імена чи звичні, рідкісні імена чи популярні.Як свідчать статистичні дані органів державної реєстрації актів цивільного стану в області у 2018 році на Волині народилося 7732 дітей.До рідковживаних потрапили:Аліса, Аміна, Богуслава, Естер, Кайя, Лана, Маріамна, Мілена, Моніка, Суламіта, Сумайя, Таяна, Таміра, Юліана, Ясемін.Авінадав, Амір, Архип, Влас, Даріяр, Демир, Даніель, Клим, Мартін, Мефодій, Манасія, Мілан-Марк, Натаніель, Олівер, Прохор, Терентій, Юнатан."А тому шановні батьки, постарайтеся вибрати ім’я таке, щоб згодом ніколи не пошкодувати про свій вибір. Ім’я малюка має принести вашій дитині комфорт і тільки позитивні емоції", - йдеться у повідомленні.