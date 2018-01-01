У Луцьку зафіксували перевищення вмісту гидоти у повітрі у 23 рази. ВІДЕО
Сьогодні, 07:14
Робота заводу «Технологія базальту» неподалік Луцька призвела до значного погіршення екологічної ситуації. Так, у місті зафіксували перевищення норми вмісту шкідливих речовин у повітрі в 23 рази.
Про це повідомляє 24 канал.
Держпродспоживслужба почала нову перевірку рівня шкідливих речовин у повітрі, а остаточні результати будуть за кілька днів.
Попередні заміри ж весь час показували перевищення небезпечних речовин у понад 20 разів. Через отруєне повітря потерпають жителі Луцька. вони скаржаться на часті запаморочення в голові, та неприємний запах, який не зникає місяцями.
«Виходиш на балкон чи вішаєш білизну – відчуваєш неприємний запах, відкриваєш вікна – теж саме. Я спочатку думала, що хтось ріже арматуру, бо такий специфічний запах був», – розповіла місцева жителька Наталія Остапчук.
Ситуація складна тим, що за всіма нормами, навколо заводу повинна бути санітарно-захисна зона - пустир, але цю територію віддали під забудови.
За ситуацію взялися екологи, які намагаються воювати із підприємством, втім, вирішення конфлікту знайти не можуть.
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Про це повідомляє 24 канал.
Держпродспоживслужба почала нову перевірку рівня шкідливих речовин у повітрі, а остаточні результати будуть за кілька днів.
Попередні заміри ж весь час показували перевищення небезпечних речовин у понад 20 разів. Через отруєне повітря потерпають жителі Луцька. вони скаржаться на часті запаморочення в голові, та неприємний запах, який не зникає місяцями.
«Виходиш на балкон чи вішаєш білизну – відчуваєш неприємний запах, відкриваєш вікна – теж саме. Я спочатку думала, що хтось ріже арматуру, бо такий специфічний запах був», – розповіла місцева жителька Наталія Остапчук.
Ситуація складна тим, що за всіма нормами, навколо заводу повинна бути санітарно-захисна зона - пустир, але цю територію віддали під забудови.
За ситуацію взялися екологи, які намагаються воювати із підприємством, втім, вирішення конфлікту знайти не можуть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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