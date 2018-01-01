Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів
Сьогодні, 19:40
До списку монументальних замків, які вистояли війни і стихійні лиха, потрапили замки Німеччини, Франції, Австрії та український замок, що знаходиться у місті Луцьку.
Один тільки факт, що ці будівлі вистояли в часи війн і стихійних лих, приголомшує, - пише ВСВІТІ.
Перед вами підбірка двадцяти найбільш монументальних замків Європи, що збереглися до наших днів.
Замок Нойшванштайн, Німеччина.
Цей романтичний замок побудував король Баварії Людвіг II в середині XIX століття.
Замок Райхсбург, Німеччина.
Спочатку замок був резиденцією короля Конрада III, а потім перейшов королю Людовику XIV. У 1689 році замок був спалений французами, але в 1868 році його руїни купив німецький підприємець, який витратив на його відновлення більшу частину свого достатку.
Острів-фортеця Мон-Сен-Мішель, Франція.
Неприступна фортеця Мон-Сен-Мішель, яка з усіх боків оточена морем, є другим за полярністю туристичним напрямом у Франції після Парижа. Замок був побудований в 709 році.
Замок Гохостервітц, Австрія.
Середньовічний замок Гохостервітц, побудований в IX столітті, розташовується на висоті 160 метрів. У сонячну погоду його видно навіть з відстані 30 кілометрів.
Бледський замок, Словенія.
Замок знаходиться на краю 130-метромуого стрімчака над Бледським озером. Колись він був резиденцією сербської королівської династії.
Замок Гогенцоллерн, Німеччина.
Фортеця знаходиться на однойменній горі висотою 2800 метрів над рівнем моря. У свої найкращі часи замок служив резиденцією пруських королів.
Замок Сан-Сервандо, Іспанія.
Замок Сан-Сервандо в іспанській провінції Толедо був побудований в XV столітті і протягом 100 років служив потужним артилерійським укріпленням.
Замок Метоні, Греція.
Фортеця Метоні опинилася в центрі боїв і була останнім аванпостом європейців під час битви з турками, які хотіли захопити Пелопоннес. Сьогодні фортеця лежить у руїнах.
Замок Хоеншвангау, Німеччина.
Ця фортеця була побудована в XII столітті і служила резиденцією багатьох правителів, зокрема короля Людвіга II.
Замок Шильон, Швейцарія.
Багата історія і вражаючий зовнішній вигляд замку надихали багатьох відомих письменників. У XVI столітті в замку знаходилася в’язниця. Джордж Байрон згадав його у своїй поемі «Шильонський в’язень”.
Замок Ейлен-Донан, Шотландія.
Оповитий легендами і запахом вересового меду замок Ейлен-Донан, розташований на скелястому озері Даїчі, вважається одним з найромантичніших в Шотландії. Замок відкритий для туристів, тому кожен може відвідати його і доторкнутися до історії.
Замок Бодіам, Англія.
Замок побудований в XIV столітті. З тих пір поміняв безліч власників, кожен з яких любив воювати. У 1917 році, коли замок купив лорд Керзон, він був практично повністю зруйнований. На щастя, його швидко відреставрували.
Замок Гуаїта, Сан-Марино.
Вежа Гуаїта розташовується на горі Монте-Титано і разом з двома іншими вежами захищає Сан-Марино, найстарішу державу Європи.
Ластівчине гніздо, Україна.
Замок, який знаходиться на скелі мису Ай-Тодор, був побудований бароном Штейнгелем, який любив відпочивати в Криму.
Замок Сталкер, Шотландія.
Замок був побудований в 1320 році і належав клану МакДугалл. З тих пір він пережив безліч воєн. У 1965 році господарем замку став полковник Стюарт Оллвард, який відреставрував його разом з дружиною, родичами і друзями.
Замок Бран, Румунія.
Перлина Трансільванії, замок Бран оповитий аурою таємничості. Саме в цій фортеці народилася легенда про знаменитого графа Дракулу.
Луцький замок, Україна.
Справжній шедевр фортифікаційної архітектури, побудований у XIV столітті. Свого часу тут відбувались з`їзди європейських королів та князів. Сьогодні Луцький замок, або Замок Любарта (литовського князя) – це музейний комплекс, де регулярно проходять фестивалі, лицарські турніри, наукові конференції та презентації.
Скеля Кашел, Ірландія.
Замок Кашел сотні років був резиденцією ірландських королів, аж до Нормандського завоювання Англії. У V столітті нашої ери в ньому мешкав Святий Патрік.
Замок Кілхурн, Шотландія.
Красиві, але досить похмурі руїни замку Кілхурн знаходяться на березі мальовничого озера. У 1769 році замок був пошкоджений ударом блискавки.
Замок Ліхтенштайн, Німеччина.
Замок побудували в XII столітті, але за довгі роки він неодноразово зазнавав руйнацій. У 1884 році будівлю повністю відреставрували, і з тих пір її вигляд не змінювався.
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Один тільки факт, що ці будівлі вистояли в часи війн і стихійних лих, приголомшує, - пише ВСВІТІ.
Перед вами підбірка двадцяти найбільш монументальних замків Європи, що збереглися до наших днів.
Замок Нойшванштайн, Німеччина.
Цей романтичний замок побудував король Баварії Людвіг II в середині XIX століття.
Замок Райхсбург, Німеччина.
Спочатку замок був резиденцією короля Конрада III, а потім перейшов королю Людовику XIV. У 1689 році замок був спалений французами, але в 1868 році його руїни купив німецький підприємець, який витратив на його відновлення більшу частину свого достатку.
Острів-фортеця Мон-Сен-Мішель, Франція.
Неприступна фортеця Мон-Сен-Мішель, яка з усіх боків оточена морем, є другим за полярністю туристичним напрямом у Франції після Парижа. Замок був побудований в 709 році.
Замок Гохостервітц, Австрія.
Середньовічний замок Гохостервітц, побудований в IX столітті, розташовується на висоті 160 метрів. У сонячну погоду його видно навіть з відстані 30 кілометрів.
Бледський замок, Словенія.
Замок знаходиться на краю 130-метромуого стрімчака над Бледським озером. Колись він був резиденцією сербської королівської династії.
Замок Гогенцоллерн, Німеччина.
Фортеця знаходиться на однойменній горі висотою 2800 метрів над рівнем моря. У свої найкращі часи замок служив резиденцією пруських королів.
Замок Сан-Сервандо, Іспанія.
Замок Сан-Сервандо в іспанській провінції Толедо був побудований в XV столітті і протягом 100 років служив потужним артилерійським укріпленням.
Замок Метоні, Греція.
Фортеця Метоні опинилася в центрі боїв і була останнім аванпостом європейців під час битви з турками, які хотіли захопити Пелопоннес. Сьогодні фортеця лежить у руїнах.
Замок Хоеншвангау, Німеччина.
Ця фортеця була побудована в XII столітті і служила резиденцією багатьох правителів, зокрема короля Людвіга II.
Замок Шильон, Швейцарія.
Багата історія і вражаючий зовнішній вигляд замку надихали багатьох відомих письменників. У XVI столітті в замку знаходилася в’язниця. Джордж Байрон згадав його у своїй поемі «Шильонський в’язень”.
Замок Ейлен-Донан, Шотландія.
Оповитий легендами і запахом вересового меду замок Ейлен-Донан, розташований на скелястому озері Даїчі, вважається одним з найромантичніших в Шотландії. Замок відкритий для туристів, тому кожен може відвідати його і доторкнутися до історії.
Замок Бодіам, Англія.
Замок побудований в XIV столітті. З тих пір поміняв безліч власників, кожен з яких любив воювати. У 1917 році, коли замок купив лорд Керзон, він був практично повністю зруйнований. На щастя, його швидко відреставрували.
Замок Гуаїта, Сан-Марино.
Вежа Гуаїта розташовується на горі Монте-Титано і разом з двома іншими вежами захищає Сан-Марино, найстарішу державу Європи.
Ластівчине гніздо, Україна.
Замок, який знаходиться на скелі мису Ай-Тодор, був побудований бароном Штейнгелем, який любив відпочивати в Криму.
Замок Сталкер, Шотландія.
Замок був побудований в 1320 році і належав клану МакДугалл. З тих пір він пережив безліч воєн. У 1965 році господарем замку став полковник Стюарт Оллвард, який відреставрував його разом з дружиною, родичами і друзями.
Замок Бран, Румунія.
Перлина Трансільванії, замок Бран оповитий аурою таємничості. Саме в цій фортеці народилася легенда про знаменитого графа Дракулу.
Луцький замок, Україна.
Справжній шедевр фортифікаційної архітектури, побудований у XIV столітті. Свого часу тут відбувались з`їзди європейських королів та князів. Сьогодні Луцький замок, або Замок Любарта (литовського князя) – це музейний комплекс, де регулярно проходять фестивалі, лицарські турніри, наукові конференції та презентації.
Скеля Кашел, Ірландія.
Замок Кашел сотні років був резиденцією ірландських королів, аж до Нормандського завоювання Англії. У V столітті нашої ери в ньому мешкав Святий Патрік.
Замок Кілхурн, Шотландія.
Красиві, але досить похмурі руїни замку Кілхурн знаходяться на березі мальовничого озера. У 1769 році замок був пошкоджений ударом блискавки.
Замок Ліхтенштайн, Німеччина.
Замок побудували в XII столітті, але за довгі роки він неодноразово зазнавав руйнацій. У 1884 році будівлю повністю відреставрували, і з тих пір її вигляд не змінювався.
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