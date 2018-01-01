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Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів

Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів
До списку монументальних замків, які вистояли війни і стихійні лиха, потрапили замки Німеччини, Франції, Австрії та український замок, що знаходиться у місті Луцьку.

Один тільки факт, що ці будівлі вистояли в часи війн і стихійних лих, приголомшує, - пише ВСВІТІ.

Перед вами підбірка двадцяти найбільш монументальних замків Європи, що збереглися до наших днів.

Замок Нойшванштайн, Німеччина.

Цей романтичний замок побудував король Баварії Людвіг II в середині XIX століття.

Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів


Замок Райхсбург, Німеччина.

Спочатку замок був резиденцією короля Конрада III, а потім перейшов королю Людовику XIV. У 1689 році замок був спалений французами, але в 1868 році його руїни купив німецький підприємець, який витратив на його відновлення більшу частину свого достатку.



Острів-фортеця Мон-Сен-Мішель, Франція.

Неприступна фортеця Мон-Сен-Мішель, яка з усіх боків оточена морем, є другим за полярністю туристичним напрямом у Франції після Парижа. Замок був побудований в 709 році.

Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів


Замок Гохостервітц, Австрія.

Середньовічний замок Гохостервітц, побудований в IX столітті, розташовується на висоті 160 метрів. У сонячну погоду його видно навіть з відстані 30 кілометрів.

Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів


Бледський замок, Словенія.

Замок знаходиться на краю 130-метромуого стрімчака над Бледським озером. Колись він був резиденцією сербської королівської династії.



Замок Гогенцоллерн, Німеччина.

Фортеця знаходиться на однойменній горі висотою 2800 метрів над рівнем моря. У свої найкращі часи замок служив резиденцією пруських королів.

Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів


Замок Сан-Сервандо, Іспанія.

Замок Сан-Сервандо в іспанській провінції Толедо був побудований в XV столітті і протягом 100 років служив потужним артилерійським укріпленням.

Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів


Замок Метоні, Греція.

Фортеця Метоні опинилася в центрі боїв і була останнім аванпостом європейців під час битви з турками, які хотіли захопити Пелопоннес. Сьогодні фортеця лежить у руїнах.

Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів


Замок Хоеншвангау, Німеччина.

Ця фортеця була побудована в XII столітті і служила резиденцією багатьох правителів, зокрема короля Людвіга II.

Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів


Замок Шильон, Швейцарія.

Багата історія і вражаючий зовнішній вигляд замку надихали багатьох відомих письменників. У XVI столітті в замку знаходилася в’язниця. Джордж Байрон згадав його у своїй поемі «Шильонський в’язень”.

Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів


Замок Ейлен-Донан, Шотландія.

Оповитий легендами і запахом вересового меду замок Ейлен-Донан, розташований на скелястому озері Даїчі, вважається одним з найромантичніших в Шотландії. Замок відкритий для туристів, тому кожен може відвідати його і доторкнутися до історії.



Замок Бодіам, Англія.

Замок побудований в XIV столітті. З тих пір поміняв безліч власників, кожен з яких любив воювати. У 1917 році, коли замок купив лорд Керзон, він був практично повністю зруйнований. На щастя, його швидко відреставрували.

Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів


Замок Гуаїта, Сан-Марино.

Вежа Гуаїта розташовується на горі Монте-Титано і разом з двома іншими вежами захищає Сан-Марино, найстарішу державу Європи.



Ластівчине гніздо, Україна.

Замок, який знаходиться на скелі мису Ай-Тодор, був побудований бароном Штейнгелем, який любив відпочивати в Криму.



Замок Сталкер, Шотландія.

Замок був побудований в 1320 році і належав клану МакДугалл. З тих пір він пережив безліч воєн. У 1965 році господарем замку став полковник Стюарт Оллвард, який відреставрував його разом з дружиною, родичами і друзями.

Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів


Замок Бран, Румунія.

Перлина Трансільванії, замок Бран оповитий аурою таємничості. Саме в цій фортеці народилася легенда про знаменитого графа Дракулу.



Луцький замок, Україна.

Справжній шедевр фортифікаційної архітектури, побудований у XIV столітті. Свого часу тут відбувались з`їзди європейських королів та князів. Сьогодні Луцький замок, або Замок Любарта (литовського князя) – це музейний комплекс, де регулярно проходять фестивалі, лицарські турніри, наукові конференції та презентації.



Скеля Кашел, Ірландія.

Замок Кашел сотні років був резиденцією ірландських королів, аж до Нормандського завоювання Англії. У V столітті нашої ери в ньому мешкав Святий Патрік.



Замок Кілхурн, Шотландія.

Красиві, але досить похмурі руїни замку Кілхурн знаходяться на березі мальовничого озера. У 1769 році замок був пошкоджений ударом блискавки.



Замок Ліхтенштайн, Німеччина.

Замок побудували в XII столітті, але за довгі роки він неодноразово зазнавав руйнацій. У 1884 році будівлю повністю відреставрували, і з тих пір її вигляд не змінювався.

Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів

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Теги: замки, рейтинг
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