Луцький замок увійшов у ТОП-20 замків Європи, що збереглися до наших днів





Один тільки факт, що ці будівлі вистояли в часи війн і стихійних лих, приголомшує, -



Перед вами підбірка двадцяти найбільш монументальних замків Європи, що збереглися до наших днів.



Замок Нойшванштайн, Німеччина.



Цей романтичний замок побудував король Баварії Людвіг II в середині XIX століття.







Замок Райхсбург, Німеччина.



Спочатку замок був резиденцією короля Конрада III, а потім перейшов королю Людовику XIV. У 1689 році замок був спалений французами, але в 1868 році його руїни купив німецький підприємець, який витратив на його відновлення більшу частину свого достатку.







Острів-фортеця Мон-Сен-Мішель, Франція.



Неприступна фортеця Мон-Сен-Мішель, яка з усіх боків оточена морем, є другим за полярністю туристичним напрямом у Франції після Парижа. Замок був побудований в 709 році.







Замок Гохостервітц, Австрія.



Середньовічний замок Гохостервітц, побудований в IX столітті, розташовується на висоті 160 метрів. У сонячну погоду його видно навіть з відстані 30 кілометрів.







Бледський замок, Словенія.



Замок знаходиться на краю 130-метромуого стрімчака над Бледським озером. Колись він був резиденцією сербської королівської династії.







Замок Гогенцоллерн, Німеччина.



Фортеця знаходиться на однойменній горі висотою 2800 метрів над рівнем моря. У свої найкращі часи замок служив резиденцією пруських королів.







Замок Сан-Сервандо, Іспанія.



Замок Сан-Сервандо в іспанській провінції Толедо був побудований в XV столітті і протягом 100 років служив потужним артилерійським укріпленням.







Замок Метоні, Греція.



Фортеця Метоні опинилася в центрі боїв і була останнім аванпостом європейців під час битви з турками, які хотіли захопити Пелопоннес. Сьогодні фортеця лежить у руїнах.







Замок Хоеншвангау, Німеччина.



Ця фортеця була побудована в XII столітті і служила резиденцією багатьох правителів, зокрема короля Людвіга II.







Замок Шильон, Швейцарія.



Багата історія і вражаючий зовнішній вигляд замку надихали багатьох відомих письменників. У XVI столітті в замку знаходилася в’язниця. Джордж Байрон згадав його у своїй поемі «Шильонський в’язень”.







Замок Ейлен-Донан, Шотландія.



Оповитий легендами і запахом вересового меду замок Ейлен-Донан, розташований на скелястому озері Даїчі, вважається одним з найромантичніших в Шотландії. Замок відкритий для туристів, тому кожен може відвідати його і доторкнутися до історії.







Замок Бодіам, Англія.



Замок побудований в XIV столітті. З тих пір поміняв безліч власників, кожен з яких любив воювати. У 1917 році, коли замок купив лорд Керзон, він був практично повністю зруйнований. На щастя, його швидко відреставрували.







Замок Гуаїта, Сан-Марино.



Вежа Гуаїта розташовується на горі Монте-Титано і разом з двома іншими вежами захищає Сан-Марино, найстарішу державу Європи.







Ластівчине гніздо, Україна.



Замок, який знаходиться на скелі мису Ай-Тодор, був побудований бароном Штейнгелем, який любив відпочивати в Криму.







Замок Сталкер, Шотландія.



Замок був побудований в 1320 році і належав клану МакДугалл. З тих пір він пережив безліч воєн. У 1965 році господарем замку став полковник Стюарт Оллвард, який відреставрував його разом з дружиною, родичами і друзями.







Замок Бран, Румунія.



Перлина Трансільванії, замок Бран оповитий аурою таємничості. Саме в цій фортеці народилася легенда про знаменитого графа Дракулу.







Луцький замок, Україна.



Справжній шедевр фортифікаційної архітектури, побудований у XIV столітті. Свого часу тут відбувались з`їзди європейських королів та князів. Сьогодні Луцький замок, або Замок Любарта (литовського князя) – це музейний комплекс, де регулярно проходять фестивалі, лицарські турніри, наукові конференції та презентації.







Скеля Кашел, Ірландія.



Замок Кашел сотні років був резиденцією ірландських королів, аж до Нормандського завоювання Англії. У V столітті нашої ери в ньому мешкав Святий Патрік.







Замок Кілхурн, Шотландія.



Красиві, але досить похмурі руїни замку Кілхурн знаходяться на березі мальовничого озера. У 1769 році замок був пошкоджений ударом блискавки.







Замок Ліхтенштайн, Німеччина.



Замок побудували в XII столітті, але за довгі роки він неодноразово зазнавав руйнацій. У 1884 році будівлю повністю відреставрували, і з тих пір її вигляд не змінювався.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До списку монументальних замків, які вистояли війни і стихійні лиха, потрапили замки Німеччини, Франції, Австрії та український замок, що знаходиться у місті Луцьку.Один тільки факт, що ці будівлі вистояли в часи війн і стихійних лих, приголомшує, - пише ВСВІТІ.Перед вами підбірка двадцяти найбільш монументальних замків Європи, що збереглися до наших днів.Цей романтичний замок побудував король Баварії Людвіг II в середині XIX століття.Спочатку замок був резиденцією короля Конрада III, а потім перейшов королю Людовику XIV. У 1689 році замок був спалений французами, але в 1868 році його руїни купив німецький підприємець, який витратив на його відновлення більшу частину свого достатку.Неприступна фортеця Мон-Сен-Мішель, яка з усіх боків оточена морем, є другим за полярністю туристичним напрямом у Франції після Парижа. Замок був побудований в 709 році.Середньовічний замок Гохостервітц, побудований в IX столітті, розташовується на висоті 160 метрів. У сонячну погоду його видно навіть з відстані 30 кілометрів.Замок знаходиться на краю 130-метромуого стрімчака над Бледським озером. Колись він був резиденцією сербської королівської династії.Фортеця знаходиться на однойменній горі висотою 2800 метрів над рівнем моря. У свої найкращі часи замок служив резиденцією пруських королів.Замок Сан-Сервандо в іспанській провінції Толедо був побудований в XV столітті і протягом 100 років служив потужним артилерійським укріпленням.Фортеця Метоні опинилася в центрі боїв і була останнім аванпостом європейців під час битви з турками, які хотіли захопити Пелопоннес. Сьогодні фортеця лежить у руїнах.Ця фортеця була побудована в XII столітті і служила резиденцією багатьох правителів, зокрема короля Людвіга II.Багата історія і вражаючий зовнішній вигляд замку надихали багатьох відомих письменників. У XVI столітті в замку знаходилася в’язниця. Джордж Байрон згадав його у своїй поемі «Шильонський в’язень”.Оповитий легендами і запахом вересового меду замок Ейлен-Донан, розташований на скелястому озері Даїчі, вважається одним з найромантичніших в Шотландії. Замок відкритий для туристів, тому кожен може відвідати його і доторкнутися до історії.Замок побудований в XIV столітті. З тих пір поміняв безліч власників, кожен з яких любив воювати. У 1917 році, коли замок купив лорд Керзон, він був практично повністю зруйнований. На щастя, його швидко відреставрували.Вежа Гуаїта розташовується на горі Монте-Титано і разом з двома іншими вежами захищає Сан-Марино, найстарішу державу Європи.Замок, який знаходиться на скелі мису Ай-Тодор, був побудований бароном Штейнгелем, який любив відпочивати в Криму.Замок був побудований в 1320 році і належав клану МакДугалл. З тих пір він пережив безліч воєн. У 1965 році господарем замку став полковник Стюарт Оллвард, який відреставрував його разом з дружиною, родичами і друзями.Перлина Трансільванії, замок Бран оповитий аурою таємничості. Саме в цій фортеці народилася легенда про знаменитого графа Дракулу.Справжній шедевр фортифікаційної архітектури, побудований у XIV столітті. Свого часу тут відбувались з`їзди європейських королів та князів. Сьогодні Луцький замок, або Замок Любарта (литовського князя) – це музейний комплекс, де регулярно проходять фестивалі, лицарські турніри, наукові конференції та презентації.Замок Кашел сотні років був резиденцією ірландських королів, аж до Нормандського завоювання Англії. У V столітті нашої ери в ньому мешкав Святий Патрік.Красиві, але досить похмурі руїни замку Кілхурн знаходяться на березі мальовничого озера. У 1769 році замок був пошкоджений ударом блискавки.Замок побудували в XII столітті, але за довгі роки він неодноразово зазнавав руйнацій. У 1884 році будівлю повністю відреставрували, і з тих пір її вигляд не змінювався.

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