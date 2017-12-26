У рожищенському дитсадку відзначили Всесвітній день вихователя





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Почесні грамоти та слова вдячності за самовіддану працю напередодні Всесвітнього дня вихователя були адресовані педагогічному та допоміжному персоналу міських дитячих садків міста Рожища.



Міський голова В’ячеслав Поліщук підкреслив, що присутність свята у державному календарі підкреслює важливість, благородність та престижність професійної діяльності у сфері дошкільної освіти. Адже створена добра атмосфера родинного кола для міських дітей і дружних дитячих колективів - це відмінний показник професійних досягнень.



Керівник міста висловив представникам трудових колективів дитячих садків щиросердечні побажання зміцнення сил, родинного добробуту, здійснення творчих задумів, успішного втілення педагогічних ідей та поваги і любові від дітей та їх батьків. Також міський голова зазначив, що дитячі садочки знаходяться в полі зору міської ради постійно.



«Ми змогли попрацювати як минулий, так і цей рік так, щоб кожен дошкільний заклад отримав певну матеріальну допомогу. І міська рада, і депутатський корпус прагнуть, аби дитячі садки міста модернізувалися, ремонтувались, ставали сучасними та комфортними. І нехай все не так швидко, але ми впевнено йдемо до поставленої мети», - зазначив В’ячеслав Поліщук.



Чудову святкову програму для вихователів та працівників садочку підготовили в ДНЗ №2 «Дзвіночок». Приємні хвилини естетичної насолоди присутні отримали від пісень, танців, які подарували працівники та діти. На святі лунали вірші, жарти та дитячий сміх. Організаторам свята вдалось створити невимушену атмосферу душевної близькості, позитивного настрою та святковості для всіх присутніх.



Від батьківського комітету ДНК №2 міста Рожище слова вдячності та подяки передала вихователям закладу та його очільниці Оксана Філіпчук.



На завершення ведучі поділилися секретом щастя з усіма присутніми. Отож, аби бути щасливими потрібно взяти чашу терпіння, налити туди повне серце любові, вкинути дві пригорщі щедрості, хлюпнути туди гумору, посипати добром, додати якомога більше довіри, і все це добре перемішати. А згодом найголовніше – усе це треба намастити на шматочок відпущеного життя і пропонувати всіх, хто зустрічатиметься на життєвому шляху.



Вихователі кажуть, що таким рецептом користуються щодня. І як результат, отримують вдячність від щасливих вихованців та задоволених батьків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 вересня свято людей, які першими залучають дітлахів до освітнього процесу, та відкривають їм двері у світ знань.Повідомляє Район.Рожище Почесні грамоти та слова вдячності за самовіддану працю напередодні Всесвітнього дня вихователя були адресовані педагогічному та допоміжному персоналу міських дитячих садків міста Рожища.Міський головапідкреслив, що присутність свята у державному календарі підкреслює важливість, благородність та престижність професійної діяльності у сфері дошкільної освіти. Адже створена добра атмосфера родинного кола для міських дітей і дружних дитячих колективів - це відмінний показник професійних досягнень.Керівник міста висловив представникам трудових колективів дитячих садків щиросердечні побажання зміцнення сил, родинного добробуту, здійснення творчих задумів, успішного втілення педагогічних ідей та поваги і любові від дітей та їх батьків. Також міський голова зазначив, що дитячі садочки знаходяться в полі зору міської ради постійно.«Ми змогли попрацювати як минулий, так і цей рік так, щоб кожен дошкільний заклад отримав певну матеріальну допомогу. І міська рада, і депутатський корпус прагнуть, аби дитячі садки міста модернізувалися, ремонтувались, ставали сучасними та комфортними. І нехай все не так швидко, але ми впевнено йдемо до поставленої мети», - зазначив В’ячеслав Поліщук.Чудову святкову програму для вихователів та працівників садочку підготовили в ДНЗ №2 «Дзвіночок». Приємні хвилини естетичної насолоди присутні отримали від пісень, танців, які подарували працівники та діти. На святі лунали вірші, жарти та дитячий сміх. Організаторам свята вдалось створити невимушену атмосферу душевної близькості, позитивного настрою та святковості для всіх присутніх.Від батьківського комітету ДНК №2 міста Рожище слова вдячності та подяки передала вихователям закладу та його очільниціНа завершення ведучі поділилися секретом щастя з усіма присутніми. Отож, аби бути щасливими потрібно взяти чашу терпіння, налити туди повне серце любові, вкинути дві пригорщі щедрості, хлюпнути туди гумору, посипати добром, додати якомога більше довіри, і все це добре перемішати. А згодом найголовніше – усе це треба намастити на шматочок відпущеного життя і пропонувати всіх, хто зустрічатиметься на життєвому шляху.Вихователі кажуть, що таким рецептом користуються щодня. І як результат, отримують вдячність від щасливих вихованців та задоволених батьків.

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