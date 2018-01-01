Волинських студентів навчали, як залучити кошти на власний проект
Сьогодні, 01:26
Студентська рада Волині порадувала студентів черговою школою лідера.
Про це повідомляє Молодіжний центр Волині на своїй сторінці у “Фейсбук”.
Близько 40 студентів, представників органів студентського самоврядування з закладів вищої освіти Волині, відвідали “Школу лідера 2018” на базі табору “Гарт” СНУ імені Лесі Українки.
Дем’ян Петрик, менеджер з освітніх програм, провів сенінар “Як залучити кошти на власний проект?”, спираючись на теми фандрейзингу та проектного дизайну.
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Про це повідомляє Молодіжний центр Волині на своїй сторінці у “Фейсбук”.
Близько 40 студентів, представників органів студентського самоврядування з закладів вищої освіти Волині, відвідали “Школу лідера 2018” на базі табору “Гарт” СНУ імені Лесі Українки.
Дем’ян Петрик, менеджер з освітніх програм, провів сенінар “Як залучити кошти на власний проект?”, спираючись на теми фандрейзингу та проектного дизайну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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