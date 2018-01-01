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Волинських студентів навчали, як залучити кошти на власний проект

Волинських студентів навчали, як залучити кошти на власний проект
Студентська рада Волині порадувала студентів черговою школою лідера.

Про це повідомляє Молодіжний центр Волині на своїй сторінці у “Фейсбук”.

Близько 40 студентів, представників органів студентського самоврядування з закладів вищої освіти Волині, відвідали “Школу лідера 2018” на базі табору “Гарт” СНУ імені Лесі Українки.

Дем’ян Петрик, менеджер з освітніх програм, провів сенінар “Як залучити кошти на власний проект?”, спираючись на теми фандрейзингу та проектного дизайну.

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Теги: студент, навчання, проект, гарт
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