На одній з луцьких вулиць не буде води
Сьогодні, 15:34
У Луцьку на вулиці Чорновола відімкнуть водопостачання.
Про це повідомили у прес-службі «Луцькводоканалу».
Так, КП «Луцькводоканал» повідомляє, що 2 жовтня з 10:00год. до 18:00 припинять водопостачання в районі вулиці Чорновола.
Відключення відбудеться у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні.
Мешканців просять запастись водою.
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Про це повідомили у прес-службі «Луцькводоканалу».
Так, КП «Луцькводоканал» повідомляє, що 2 жовтня з 10:00год. до 18:00 припинять водопостачання в районі вулиці Чорновола.
Відключення відбудеться у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні.
Мешканців просять запастись водою.
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