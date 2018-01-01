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На одній з луцьких вулиць не буде води

На одній з луцьких вулиць не буде води
У Луцьку на вулиці Чорновола відімкнуть водопостачання.

Про це повідомили у прес-службі «Луцькводоканалу».

Так, КП «Луцькводоканал» повідомляє, що 2 жовтня з 10:00год. до 18:00 припинять водопостачання в районі вулиці Чорновола.

Відключення відбудеться у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні.

Мешканців просять запастись водою.

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Теги: вода, Луцьк
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