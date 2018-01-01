На одній з луцьких вулиць не буде води





Про це повідомили у прес-службі «Луцькводоканалу».



Так, КП «Луцькводоканал» повідомляє, що 2 жовтня з 10:00год. до 18:00 припинять водопостачання в районі вулиці Чорновола.



Відключення відбудеться у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні.



Мешканців просять запастись водою.

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