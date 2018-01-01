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Волиняни пішли за грибами і зникли

Волиняни пішли за грибами і зникли
У Турійському районі Волинської області зникло декілька людей, які пішли на «тихе полювання».

Про це повідомили у Турійському відділенні поліції, що у Facebook.

Поліцейські зазначають, що станом на 1 жовтня в чергову частину надійшло 2 звернення з приводу безвісти зниклих осіб.

«Не відпускайте в ліс самих родичів похилого віку та малолітніх дітей, адже без сторонньої допомоги вони можуть травмуватися, заблукати чи потрапити в біду», – застерігають у повідомленні.

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Теги: гриби, Волинь, зникнення, розшук, поліція
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