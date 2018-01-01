Волиняни пішли за грибами і зникли
Сьогодні, 09:55
У Турійському районі Волинської області зникло декілька людей, які пішли на «тихе полювання».
Про це повідомили у Турійському відділенні поліції, що у Facebook.
Поліцейські зазначають, що станом на 1 жовтня в чергову частину надійшло 2 звернення з приводу безвісти зниклих осіб.
«Не відпускайте в ліс самих родичів похилого віку та малолітніх дітей, адже без сторонньої допомоги вони можуть травмуватися, заблукати чи потрапити в біду», – застерігають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Турійському відділенні поліції, що у Facebook.
Поліцейські зазначають, що станом на 1 жовтня в чергову частину надійшло 2 звернення з приводу безвісти зниклих осіб.
«Не відпускайте в ліс самих родичів похилого віку та малолітніх дітей, адже без сторонньої допомоги вони можуть травмуватися, заблукати чи потрапити в біду», – застерігають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, коли «Успішним педагогам» Луцька дадуть по 10 тисяч
Сьогодні, 09:56
Волиняни пішли за грибами і зникли
Сьогодні, 09:55
«В мене дуже хороші враження», – посол Норвегії про Луцьк. ФОТО
Сьогодні, 09:48
Двох волинян «кинули» на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 09:42