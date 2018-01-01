Волиняни пішли за грибами і зникли

У Турійському районі Волинської області зникло декілька людей, які пішли на «тихе полювання».Про це повідомили у Турійському відділенні поліції, що у Facebook.Поліцейські зазначають, що станом на 1 жовтня в чергову частину надійшло 2 звернення з приводу безвісти зниклих осіб.«Не відпускайте в ліс самих родичів похилого віку та малолітніх дітей, адже без сторонньої допомоги вони можуть травмуватися, заблукати чи потрапити в біду», – застерігають у повідомленні.