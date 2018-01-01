PrivatMoney розширює присутність в Європі*
Сьогодні, 20:32
Українці отримали нові можливості відправки грошових переказів за доступними тарифами з Європи. ПриватБанк підписав договір з чеською компанією Payment Planet про співпрацю в галузі міжнародних грошових переказів. Завдяки такій співпраці найдоступніша українцям система грошових переказів PrivatMoney розширює свою присутність на території Чеської Республіки, Польщі, Італії та Франції.
«Наша система зручних і доступних грошових переказів виходить на ринки саме тих європейських країн, де сьогодні працює або відпочиває більшість українців, – Польщі, Чехії та Південної Європи, – говорить член правління ПриватБанку Олексій Шабан. – Унікальні технології банку дозволяють отримувати перекази онлайн просто на картку, причому як у євро, так і в національній валюті».
Надіслати переказ PrivatMoney в Україні можна в євро з будь-якої точки, підключеної до мережі Payment Planet. В Україні перекази PrivatMoney доступні для виплати в понад 2 100 відділеннях і майже в 20 000 банкоматів і терміналів самообслуговування ПриватБанку. Переказ стає доступним для виплати одержувачу через 5 хвилин після його відправлення.
Щоб отримати переказ PrivatMoney у відділенні ПриватБанку, одержувач повинен пред’явити паспорт, назвати операціоністу контрольний номер переказу, суму та валюту переказу, ім’я відправника та країну відправлення. Контрольний номер переказу одержувачу повідомляє відправник переказу.
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«Наша система зручних і доступних грошових переказів виходить на ринки саме тих європейських країн, де сьогодні працює або відпочиває більшість українців, – Польщі, Чехії та Південної Європи, – говорить член правління ПриватБанку Олексій Шабан. – Унікальні технології банку дозволяють отримувати перекази онлайн просто на картку, причому як у євро, так і в національній валюті».
Надіслати переказ PrivatMoney в Україні можна в євро з будь-якої точки, підключеної до мережі Payment Planet. В Україні перекази PrivatMoney доступні для виплати в понад 2 100 відділеннях і майже в 20 000 банкоматів і терміналів самообслуговування ПриватБанку. Переказ стає доступним для виплати одержувачу через 5 хвилин після його відправлення.
Щоб отримати переказ PrivatMoney у відділенні ПриватБанку, одержувач повинен пред’явити паспорт, назвати операціоністу контрольний номер переказу, суму та валюту переказу, ім’я відправника та країну відправлення. Контрольний номер переказу одержувачу повідомляє відправник переказу.
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