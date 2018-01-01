У Нововолинську роками затоплює підвал багатоповерхівки. ФОТО





З четверга, 27-го вересня, у підвалі стоїть вода, яка поступово піднімається, а в під’їзді та квартирах – нестерпний сморід, - пише



Проблема існує давно у 6-му під’їзді будинку. Більш як 10 років, особливо в дощову погоду, в підвалі постійно піднімається вода. Там нічого не зберігається, двері згнили.



Будинок знаходився на балансі житлово-комунального об’єднання, а два роки тому мешканці створили ОСББ. Та як розповідає жителька під’їзду Тетяна, поруч з яким проблемний підвал, голова об’єднання за цей час нічого не зробив, а вирішувати ситуацію з підтопленням і взагалі не хоче.



За коментарем журналісти звернулася до голови ОСББ будинку Микола Покровського та начальника «Нововолинськводоканал» Володимира Озімчука.



Покровський розповів, що проблема з підвалом – на контролі та він постійно звертається до відповідних органів. Як зазначив голова ОСББ, цього разу вода з’явилася, бо виникла аварія на мережі водоканалу. Біля будинку залитий колодязь, вода витікає на поверхню і потрапляє й у підвал.



“За моєї ініціативи в цьому році за кошти міського бюджету біля під’їзду зробили три нові люки, прочистили канаву, щоб стікала вода після дощу, проклали дренажну трубу. Води не було в підвалі. З п’ятниці дзвоню в водоканал і сказали, що коли в себе вирішать проблему, то відкачають воду в підвалі”, – зазначає Покровський.



Щодо протікання даху над під’їздом, голова ОСББ говорить, що частина знаходиться якраз над мешканцем, який взагалі не вносить квартплату вже два роки.



“Пропонував жителям зібрати кошти на матеріали, а з грошей ОСББ найняти працівників та оплатити роботу. Кажуть, що нічого не роблю…Ми замінили труби на холодну воду, зробили щитові у під’їздах. Вони просто нічого не бачать”, – каже Покровський.



Озімчук повідомив, що трапилася аварія на перекачній станції водоканалу.



“Спочатку в себе зробимо, а потім в них (підвал будинку, – ред.). Вони там у себе ревізію зняли, розкрутили болти, то й топить. Машину щебеню свого завезли до підвалу, щоб засипали”, – говорить начальник "Нововолинськводоканалу".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську жителі будинку №24, що знаходиться у 15-му мікрорайоні, б’ють на сполох.З четверга, 27-го вересня, у підвалі стоїть вода, яка поступово піднімається, а в під’їзді та квартирах – нестерпний сморід, - пише Буг Проблема існує давно у 6-му під’їзді будинку. Більш як 10 років, особливо в дощову погоду, в підвалі постійно піднімається вода. Там нічого не зберігається, двері згнили.Будинок знаходився на балансі житлово-комунального об’єднання, а два роки тому мешканці створили ОСББ. Та як розповідає жителька під’їзду Тетяна, поруч з яким проблемний підвал, голова об’єднання за цей час нічого не зробив, а вирішувати ситуацію з підтопленням і взагалі не хоче.За коментарем журналісти звернулася до голови ОСББ будинку Мта начальника «Нововолинськводоканал»Покровський розповів, що проблема з підвалом – на контролі та він постійно звертається до відповідних органів. Як зазначив голова ОСББ, цього разу вода з’явилася, бо виникла аварія на мережі водоканалу. Біля будинку залитий колодязь, вода витікає на поверхню і потрапляє й у підвал.“За моєї ініціативи в цьому році за кошти міського бюджету біля під’їзду зробили три нові люки, прочистили канаву, щоб стікала вода після дощу, проклали дренажну трубу. Води не було в підвалі. З п’ятниці дзвоню в водоканал і сказали, що коли в себе вирішать проблему, то відкачають воду в підвалі”, – зазначає Покровський.Щодо протікання даху над під’їздом, голова ОСББ говорить, що частина знаходиться якраз над мешканцем, який взагалі не вносить квартплату вже два роки.“Пропонував жителям зібрати кошти на матеріали, а з грошей ОСББ найняти працівників та оплатити роботу. Кажуть, що нічого не роблю…Ми замінили труби на холодну воду, зробили щитові у під’їздах. Вони просто нічого не бачать”, – каже Покровський.Озімчук повідомив, що трапилася аварія на перекачній станції водоканалу.“Спочатку в себе зробимо, а потім в них (підвал будинку, – ред.). Вони там у себе ревізію зняли, розкрутили болти, то й топить. Машину щебеню свого завезли до підвалу, щоб засипали”, – говорить начальник "Нововолинськводоканалу".

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