У Луцьку просять відновити маршрут №18
Сьогодні, 11:45
У Луцьку створили петицію з проханням відновити маршрут №18.
Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Надія Мазурик.
"Дуже просимо відновити маршрут №18. Тому що добиратись на вул. Мазепи, вул. Софії Ковалевської немає чим. Та навіть як маршрут №18 їздив на Дубнівську, це було дуже зручно, туди мало що їздить. І студенти багато хто сідали їхали з вул. Софії-Ковалевської на вул. Львівську і навпаки... Якби продовжили маршрут до заводу Кромберг і району ЛПЗ, напевне не збитковий був би маршрут. Просимо Вас розглянути наше звернення, і прийняти позитивне рішення", - йдеться у повідомленні.
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Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Надія Мазурик.
"Дуже просимо відновити маршрут №18. Тому що добиратись на вул. Мазепи, вул. Софії Ковалевської немає чим. Та навіть як маршрут №18 їздив на Дубнівську, це було дуже зручно, туди мало що їздить. І студенти багато хто сідали їхали з вул. Софії-Ковалевської на вул. Львівську і навпаки... Якби продовжили маршрут до заводу Кромберг і району ЛПЗ, напевне не збитковий був би маршрут. Просимо Вас розглянути наше звернення, і прийняти позитивне рішення", - йдеться у повідомленні.
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