У Луцьку просять відновити маршрут №18

У Луцьку створили петицію з проханням відновити маршрут №18.Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала"Дуже просимо відновити маршрут №18. Тому що добиратись на вул. Мазепи, вул. Софії Ковалевської немає чим. Та навіть як маршрут №18 їздив на Дубнівську, це було дуже зручно, туди мало що їздить. І студенти багато хто сідали їхали з вул. Софії-Ковалевської на вул. Львівську і навпаки... Якби продовжили маршрут до заводу Кромберг і району ЛПЗ, напевне не збитковий був би маршрут. Просимо Вас розглянути наше звернення, і прийняти позитивне рішення", - йдеться у повідомленні.