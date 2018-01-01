Волинські правоохоронці викрили канал збуту заборонених ліків

Волинські правоохоронці викрили незаконну схему поширення сильнодіючих лікарських засобів через мережу інтернет.Так, правоохоронці провели низку обшуків на території міста Умань Черкаської області, - інформує прес-служба прокуратури областіУ ході обшуків вилучили понад 12 тисяч таблеток та понад 100 ампул із вмістом заборонених препаратів.Встановлено, що група осіб упродовж 2017-2018 років налагодила схему збуту сильнодіючих лікарських засобів через мережу інтернет та поширювали їх по всій території України.Тривають першочергові слідчі дії, по завершенню яких буде вирішуватися питання про повідомлення особам, причетним до незаконного бізнесу, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, та обрання їм запобіжного заходу.