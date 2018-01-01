У Ковелі обдарованим дітям дадуть премії

У Ковелі 36 обдарованих учнів отримають іменні премії міського голови.Про це повідомили у ковельській мерії.Відповідно до розпорядження міського головитридцять шість школярів загальноосвітніх навчальних закладів Ковеля отримає іменні премії у вересні — грудні за вагомі здобутки в навчанні, перемоги в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, творчих змаганнях.Найбільше заохочень в учнів міської гімназії — 10, по 6 школярів матимуть винагороди в СШ №3 та НВК №11.У НВК №13 таких учнів четверо, ЗОШ №10 — троє, по двоє стипендіатів — в ЗОШ №№ 1, 7, 12 та один — в ЗОШ №5.