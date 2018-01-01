У Ковелі обдарованим дітям дадуть премії
Сьогодні, 18:46
У Ковелі 36 обдарованих учнів отримають іменні премії міського голови.
Про це повідомили у ковельській мерії.
Відповідно до розпорядження міського голови Олега Кіндера тридцять шість школярів загальноосвітніх навчальних закладів Ковеля отримає іменні премії у вересні — грудні за вагомі здобутки в навчанні, перемоги в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, творчих змаганнях.
Найбільше заохочень в учнів міської гімназії — 10, по 6 школярів матимуть винагороди в СШ №3 та НВК №11.
У НВК №13 таких учнів четверо, ЗОШ №10 — троє, по двоє стипендіатів — в ЗОШ №№ 1, 7, 12 та один — в ЗОШ №5.
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Про це повідомили у ковельській мерії.
Відповідно до розпорядження міського голови Олега Кіндера тридцять шість школярів загальноосвітніх навчальних закладів Ковеля отримає іменні премії у вересні — грудні за вагомі здобутки в навчанні, перемоги в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, творчих змаганнях.
Найбільше заохочень в учнів міської гімназії — 10, по 6 школярів матимуть винагороди в СШ №3 та НВК №11.
У НВК №13 таких учнів четверо, ЗОШ №10 — троє, по двоє стипендіатів — в ЗОШ №№ 1, 7, 12 та один — в ЗОШ №5.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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