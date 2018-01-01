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У Ковелі обдарованим дітям дадуть премії

У Ковелі обдарованим дітям дадуть премії
У Ковелі 36 обдарованих учнів отримають іменні премії міського голови.

Про це повідомили у ковельській мерії.

Відповідно до розпорядження міського голови Олега Кіндера тридцять шість школярів загальноосвітніх навчальних закладів Ковеля отримає іменні премії у вересні — грудні за вагомі здобутки в навчанні, перемоги в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, творчих змаганнях.

Найбільше заохочень в учнів міської гімназії — 10, по 6 школярів матимуть винагороди в СШ №3 та НВК №11.

У НВК №13 таких учнів четверо, ЗОШ №10 — троє, по двоє стипендіатів — в ЗОШ №№ 1, 7, 12 та один — в ЗОШ №5.

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Теги: гроші, діти
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