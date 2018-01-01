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ПриватБанк запустив осінній марафон для учасників Weblancer*

ПриватБанк запустив осінній марафон для учасників Weblancer*
ПриватБанк оголосив про старт нової акції для фрилансерів, які отримують виплати за допомогою сервісу Weblancer.

Для участі в акції необхідно зареєструватися на Weblancer, отримати переказ або виплату на картку Mastercard від 2 000 грн та впродовж місяця розрахуватися цією карткою не менше 5 разів.

Перші триста найхуткіших учасників, які зареєструються в акції, отримають лімітовану картку Mastercard з особливим дизайном. Для всіх фрилансерів, зареєстрованих на Weblancer, ПриватБанк і Mastercard підготували 25 осінніх подарунків – рюкзаки, павербанки, термокухлі та крутий смартфон.
ПриватБанк запустив осінній марафон для учасників Weblancer*

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Теги: ПриватБанк
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