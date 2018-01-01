Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»

Кирило Ткачов розповів, як оновлював логотип «Укрзалізниці».



Новий логотип складається з двох літер УЗ і зображення локомотива. Кирило Ткачов розповів



«Не було чіткого завдання від Укрзалізниці. Чи має це бути схожим на попередній логотип, які асоціації має викликати і тому подібне. Ми йшли наосліп», – розповідає дизайнер.



Ткачов вважає це неправильним підходом до тендерів і замовлень на дизайн.



«Клієнт має реально уявляти, що він хоче отримати на виході. По суті ми тикали пальцем в небо, не розуміючи, що їм сподобається».



Після хвилі критичних коментарів щодо своєї роботи, Кирило погодився, що можливі зміни логотипу.



«Критика буває різна. Неадекватна, яка викликає в мене подив, тому що я не розумію навіщо це писати. Є критика конструктивна, яку я сприймаю та переглядаю роботу. Тому можливо внесу корективи. Суттєвих змін не може бути, оскільки все вже затверджено і погоджено керівництвом Укрзалізниці», – резюмував Ткачов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий шрифтовий дизайнер, який зараз мешкає в Луцьку,розповів, як оновлював логотип «Укрзалізниці».Новий логотип складається з двох літер УЗ і зображення локомотива. Кирило Ткачов розповів Бізнес.Району , як працював над текстовою частиною логотипу.«Не було чіткого завдання від Укрзалізниці. Чи має це бути схожим на попередній логотип, які асоціації має викликати і тому подібне. Ми йшли наосліп», – розповідає дизайнер.Ткачов вважає це неправильним підходом до тендерів і замовлень на дизайн.«Клієнт має реально уявляти, що він хоче отримати на виході. По суті ми тикали пальцем в небо, не розуміючи, що їм сподобається».Після хвилі критичних коментарів щодо своєї роботи, Кирило погодився, що можливі зміни логотипу.«Критика буває різна. Неадекватна, яка викликає в мене подив, тому що я не розумію навіщо це писати. Є критика конструктивна, яку я сприймаю та переглядаю роботу. Тому можливо внесу корективи. Суттєвих змін не може бути, оскільки все вже затверджено і погоджено керівництвом Укрзалізниці», – резюмував Ткачов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію