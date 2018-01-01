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Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»

Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»
Відомий шрифтовий дизайнер, який зараз мешкає в Луцьку, Кирило Ткачов розповів, як оновлював логотип «Укрзалізниці».

Новий логотип складається з двох літер УЗ і зображення локомотива. Кирило Ткачов розповів Бізнес.Району, як працював над текстовою частиною логотипу.

«Не було чіткого завдання від Укрзалізниці. Чи має це бути схожим на попередній логотип, які асоціації має викликати і тому подібне. Ми йшли наосліп», – розповідає дизайнер.

Ткачов вважає це неправильним підходом до тендерів і замовлень на дизайн.

«Клієнт має реально уявляти, що він хоче отримати на виході. По суті ми тикали пальцем в небо, не розуміючи, що їм сподобається».

Після хвилі критичних коментарів щодо своєї роботи, Кирило погодився, що можливі зміни логотипу.

«Критика буває різна. Неадекватна, яка викликає в мене подив, тому що я не розумію навіщо це писати. Є критика конструктивна, яку я сприймаю та переглядаю роботу. Тому можливо внесу корективи. Суттєвих змін не може бути, оскільки все вже затверджено і погоджено керівництвом Укрзалізниці», – резюмував Ткачов.

Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»
Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»
Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»
Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»
Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»
Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»
Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»
Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»
Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»
Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»
Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»

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Теги: Кирило Ткачов, логотип, Укрзалізниця
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