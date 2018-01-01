Луцький дизайнер розказав, як допомагав міняти логотип «Укрзалізниці»
Сьогодні, 15:05
Відомий шрифтовий дизайнер, який зараз мешкає в Луцьку, Кирило Ткачов розповів, як оновлював логотип «Укрзалізниці».
Новий логотип складається з двох літер УЗ і зображення локомотива. Кирило Ткачов розповів Бізнес.Району, як працював над текстовою частиною логотипу.
«Не було чіткого завдання від Укрзалізниці. Чи має це бути схожим на попередній логотип, які асоціації має викликати і тому подібне. Ми йшли наосліп», – розповідає дизайнер.
Ткачов вважає це неправильним підходом до тендерів і замовлень на дизайн.
«Клієнт має реально уявляти, що він хоче отримати на виході. По суті ми тикали пальцем в небо, не розуміючи, що їм сподобається».
Після хвилі критичних коментарів щодо своєї роботи, Кирило погодився, що можливі зміни логотипу.
«Критика буває різна. Неадекватна, яка викликає в мене подив, тому що я не розумію навіщо це писати. Є критика конструктивна, яку я сприймаю та переглядаю роботу. Тому можливо внесу корективи. Суттєвих змін не може бути, оскільки все вже затверджено і погоджено керівництвом Укрзалізниці», – резюмував Ткачов.
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Новий логотип складається з двох літер УЗ і зображення локомотива. Кирило Ткачов розповів Бізнес.Району, як працював над текстовою частиною логотипу.
«Не було чіткого завдання від Укрзалізниці. Чи має це бути схожим на попередній логотип, які асоціації має викликати і тому подібне. Ми йшли наосліп», – розповідає дизайнер.
Ткачов вважає це неправильним підходом до тендерів і замовлень на дизайн.
«Клієнт має реально уявляти, що він хоче отримати на виході. По суті ми тикали пальцем в небо, не розуміючи, що їм сподобається».
Після хвилі критичних коментарів щодо своєї роботи, Кирило погодився, що можливі зміни логотипу.
«Критика буває різна. Неадекватна, яка викликає в мене подив, тому що я не розумію навіщо це писати. Є критика конструктивна, яку я сприймаю та переглядаю роботу. Тому можливо внесу корективи. Суттєвих змін не може бути, оскільки все вже затверджено і погоджено керівництвом Укрзалізниці», – резюмував Ткачов.
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