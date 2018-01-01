Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 6 і 7 жовтня





У суботу і в неділю у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові, Ковелі опадів не передбачається за даними

Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +4 до +10 градусів, удень

до +18…+22.



Вітер південно-західний, західний і південний, 1-7 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові, Ковелі опадів не передбачається за данимиSinoptik.ua.Температура повітря вночі від +4 до +10 градусів, уденьдо +18…+22.Вітер південно-західний, західний і південний, 1-7 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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