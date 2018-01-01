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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 6 і 7 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 6 і 7 жовтня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові, Ковелі опадів не передбачається за даними
Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +4 до +10 градусів, удень
до +18…+22.

Вітер південно-західний, західний і південний, 1-7 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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