Початок опалювального сезону на Волині: думки експертів. ВІДЕО





Про це пише



«Як Луцьк підготувалось до опалювального сезону? Чи зростуть витрати лучан на оплату тарифів на за тепло? Скільки будинків у місті залишилось забезпечити тепловими лічильниками?»



Відповіді на ці та інші питання давали директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна та депутат Луцької міської ради Юлія Вусенко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Черговий випуск суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» був присвячений початку опалювального сезону на Волині.Про це пише Конкурент Відповіді на ці та інші питання давали директор ДКП «Луцьктепло»та депутат Луцької міської ради

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