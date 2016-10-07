Початок опалювального сезону на Волині: думки експертів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:09
Черговий випуск суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» був присвячений початку опалювального сезону на Волині.
Про це пише Конкурент.
«Як Луцьк підготувалось до опалювального сезону? Чи зростуть витрати лучан на оплату тарифів на за тепло? Скільки будинків у місті залишилось забезпечити тепловими лічильниками?»
Відповіді на ці та інші питання давали директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна та депутат Луцької міської ради Юлія Вусенко.
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Про це пише Конкурент.
«Як Луцьк підготувалось до опалювального сезону? Чи зростуть витрати лучан на оплату тарифів на за тепло? Скільки будинків у місті залишилось забезпечити тепловими лічильниками?»
Відповіді на ці та інші питання давали директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна та депутат Луцької міської ради Юлія Вусенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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