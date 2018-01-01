Арештували одного із найнебезпечніших мафіозі угрупування «Коза ностра»
Сьогодні, 05:02
На Сицилії заарештували одного з найбільш розшукуваних членів мафіозного угруповання «Коза ностра».
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Європол.
«Італійська державна поліція за підтримки Європолу, виявила і заарештувала у сицилійській сільській місцевості неподалік від Віти (Італія), відомого як В.М. підозрюваного, одну з найбільш високопоставлених осіб, які переховувалися від правосуддя в Італії», - йдеться у повідомленні.
Злочинець є сином одного з авторитетів «Коза ностра». Він перебував у розшуку з 2016 року за підозрою у причетності до потрійного вбивства понад 10 років тому.
Зазначається, що цей арешт є п'ятим в рамках італійського проекту «Eurosearch», метою якого є розшук та затримання небезпечних утікачів мафії в Європі.
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Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Європол.
«Італійська державна поліція за підтримки Європолу, виявила і заарештувала у сицилійській сільській місцевості неподалік від Віти (Італія), відомого як В.М. підозрюваного, одну з найбільш високопоставлених осіб, які переховувалися від правосуддя в Італії», - йдеться у повідомленні.
Злочинець є сином одного з авторитетів «Коза ностра». Він перебував у розшуку з 2016 року за підозрою у причетності до потрійного вбивства понад 10 років тому.
Зазначається, що цей арешт є п'ятим в рамках італійського проекту «Eurosearch», метою якого є розшук та затримання небезпечних утікачів мафії в Європі.
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