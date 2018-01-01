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Арештували одного із найнебезпечніших мафіозі угрупування «Коза ностра»

Арештували одного із найнебезпечніших мафіозі угрупування «Коза ностра»
На Сицилії заарештували одного з найбільш розшукуваних членів мафіозного угруповання «Коза ностра».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Європол.

«Італійська державна поліція за підтримки Європолу, виявила і заарештувала у сицилійській сільській місцевості неподалік від Віти (Італія), відомого як В.М. підозрюваного, одну з найбільш високопоставлених осіб, які переховувалися від правосуддя в Італії», - йдеться у повідомленні.

Злочинець є сином одного з авторитетів «Коза ностра». Він перебував у розшуку з 2016 року за підозрою у причетності до потрійного вбивства понад 10 років тому.

Зазначається, що цей арешт є п'ятим в рамках італійського проекту «Eurosearch», метою якого є розшук та затримання небезпечних утікачів мафії в Європі.

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Теги: мафія, кримінал
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