Арештували одного із найнебезпечніших мафіозі угрупування «Коза ностра»





Про це повідомляє



«Італійська державна поліція за підтримки Європолу, виявила і заарештувала у сицилійській сільській місцевості неподалік від Віти (Італія), відомого як В.М. підозрюваного, одну з найбільш високопоставлених осіб, які переховувалися від правосуддя в Італії», - йдеться у повідомленні.



Злочинець є сином одного з авторитетів «Коза ностра». Він перебував у розшуку з 2016 року за підозрою у причетності до потрійного вбивства понад 10 років тому.



Зазначається, що цей арешт є п'ятим в рамках італійського проекту «Eurosearch», метою якого є розшук та затримання небезпечних утікачів мафії в Європі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сицилії заарештували одного з найбільш розшукуваних членів мафіозного угруповання «Коза ностра».Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Європол.«Італійська державна поліція за підтримки Європолу, виявила і заарештувала у сицилійській сільській місцевості неподалік від Віти (Італія), відомого як В.М. підозрюваного, одну з найбільш високопоставлених осіб, які переховувалися від правосуддя в Італії», - йдеться у повідомленні.Злочинець є сином одного з авторитетів «Коза ностра». Він перебував у розшуку з 2016 року за підозрою у причетності до потрійного вбивства понад 10 років тому.Зазначається, що цей арешт є п'ятим в рамках італійського проекту «Eurosearch», метою якого є розшук та затримання небезпечних утікачів мафії в Європі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію