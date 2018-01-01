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Капеланів та медиків з Волині навчили психологічним прийомам

Капеланів та медиків з Волині навчили психологічним прийомам
18 волинських капеланів взяли участь в науково-практичному семінарі на тему: "Психологічний супровід учасників бойових дій та членів їх сімей".

Тривав семінар з 1 до 5 жовтня, пише Синодальне управління військового духовенства УПЦ КП у Facebook.

Семінар відбувся на базі кафедри практичної та клінічної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки під головуванням кандидатів психологічних наук, доцентів Раїси Федоренко та Мельника Антонія.

Зустріч ініціював капелан Михайло Бучак за сприяння ГО "Військові капелани Волині".

Разом з капеланами навички здобували: боєць батальйону «Айдар» Кашаюк Руслан, парамедики "Госпітальєрів" Любава Дроган, Богдана Фрадинська і волонтер Юлія Спіріна.

На завершення отці від імені капеланів Волині вручили грамоти та подякували викладачам.
Капеланів та медиків з Волині навчили психологічним прийомам
Капеланів та медиків з Волині навчили психологічним прийомам
Капеланів та медиків з Волині навчили психологічним прийомам

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Теги: військові капелани, ООС
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