Гарбузове село: як на Волині заробляють на помаранчевих овочах. ВІДЕО

У селі Хворостів Любомльського району селяни-одноосібники вирощують гарбузи - місцевий житель Іван Сидорчук каже, що «гарбузова» справа вигідніша від вирощування картоплі і зерна.Засівають цією культурою по півгектара і більше, - йдеться у сюжеті UA: Волинь.Сидорчук почав вирощувати гарбузи 10 років тому, коли пішов на пенсії. Справа вигідніша, ніж вирощування картоплі - менш затратна, а продавати гарбузи вдається дорожче. Разом із дружиноюсадять стільки, скільки подужують обробити за сезон - з півгектара. Інші ж, більші родини, садять більші площі.Детальніше - у сюжеті.