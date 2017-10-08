Гарбузове село: як на Волині заробляють на помаранчевих овочах. ВІДЕО
Сьогодні, 07:47
У селі Хворостів Любомльського району селяни-одноосібники вирощують гарбузи - місцевий житель Іван Сидорчук каже, що «гарбузова» справа вигідніша від вирощування картоплі і зерна.
Засівають цією культурою по півгектара і більше, - йдеться у сюжеті UA: Волинь.
Сидорчук почав вирощувати гарбузи 10 років тому, коли пішов на пенсії. Справа вигідніша, ніж вирощування картоплі - менш затратна, а продавати гарбузи вдається дорожче. Разом із дружиноюсадять стільки, скільки подужують обробити за сезон - з півгектара. Інші ж, більші родини, садять більші площі.
Детальніше - у сюжеті.
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Засівають цією культурою по півгектара і більше, - йдеться у сюжеті UA: Волинь.
Сидорчук почав вирощувати гарбузи 10 років тому, коли пішов на пенсії. Справа вигідніша, ніж вирощування картоплі - менш затратна, а продавати гарбузи вдається дорожче. Разом із дружиноюсадять стільки, скільки подужують обробити за сезон - з півгектара. Інші ж, більші родини, садять більші площі.
Детальніше - у сюжеті.
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