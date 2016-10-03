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На Волині оперативно віднайшли крадений мотоцикл та затримали злочинця

На Волині оперативно віднайшли крадений мотоцикл та затримали злочинця
Луцькі нацгвардійці спільно із поліцейськими по "гарячих слідах" виявили викрадений мотоцикл у селі Угринів Горохівського району.

Про це повідомляють на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України у мережі Facebook.

Черговий частини Луцького районного відділу поліції 6 жовтня близько 21 години надіслав повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом марки ІЖ військовому наряду.

Наряд у складі молодшого сержанта Олександра Довгуна, солдата Вадима Головчика та солдата Генадія Занкіна спільно з слідчо-оперативною групою Луцького районного відділу поліції, виїхали в селоУгринів, де за попередньою інформацією міг би знаходитись злочинець.

Прибувши на вказане місце виявили викрадений транспортний засіб, проте зловмисників там вже не було. Опитавши свідків поді, встановили характерні ознаки злочинця. Завдяки професійним діям військовослужбовців Національної гвардії та працівників Нацполіції злочинця було затримано та доставлено до Луцького районного відділу поліції.

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Теги: крадіжка, мотоцикл, злочин
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