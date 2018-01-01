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Відома волонтерка звільнилася з Луцькради

Відома волонтерка звільнилася з Луцькради
Відома луцька активістка, волонтерка Юлія Євпак звільнилася з посади заступника начальника відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Луцькради.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Юлії Євпак, звільнитися з Луцькради було дуже легким рішенням, як і піти туди працювати.

«Що там далі?!» - питали в мене сьогодні. Далі ... я відкрита до всяких шалених проектів, від яких не страждатиме мій гаманець і не буде сумно за незрозуміло проведений час, звісно, без політичного контексту.

Від завтра (сьогодні тре поставити на паузу майже всі справи) буде трохи громадської роботи на благо себе та суспільства (не фултайм, але без культурних проектів, партисипаціі та е-урядування мені ніяк), трохи подорожей в недалеке закордоння, трохи спорту...

І настав той дорослий час, коли варто реалізувати те, про що думаю вже років десять, а не рятувати світ», - написала Юлія Євпак.

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Теги: Юлія Євпак, Луцькрада, звільнення
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Коментарі 2
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шуруй!!!!
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а чим конкретним і цікавим запам'яталася Юля на цій посаді, що там робила і зробила для міста, хтось чув?
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