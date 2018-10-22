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ПриватБанк залучить провідні консалтингові компанії для продажу курорту «Буковель», стадіону «Дніпро» та інших великих об’єктів*

ПриватБанк залучить провідні консалтингові компанії для продажу курорту «Буковель», стадіону «Дніпро» та інших великих об’єктів*
ПриватБанк оголосив конкурс з відбору міжнародних та українських компаній для залучення потенційних інвесторів під час продажу низки великих об’єктів, що перебувають на балансі банку.

Як повідомила прес-служба ПриватБанку, банк має намір запропонувати інвесторам свою частку в гірськолижному курорті «Буковель», готель «Radisson Blu Resort Буковель», футбольний стадіон і тренувальну базу в Дніпрі.

Також ПриватБанк виставить на продаж столичний готель «Мир» і торгово-розважальний комплекс «Приозерний» у Дніпрі.

Як йдеться в повідомленні банку, залучення консалтингових компаній дозволить забезпечити прозорі та зрозумілі інвесторам умови продажу об’єктів, а також забезпечити реалізацію власності банку не нижче оціночної вартості, визначеної за результатами оцінки незалежними суб’єктами оціночної діяльності.

До участі в конкурсі банк запрошує українські та міжнародні компанії з досвідом надання консалтингових послуг з продажу активів на українському ринку й успішними продажами таких об’єктів в Україні та за кордоном.

Строки конкурсу: 08.10–22.10.2018. Більш детальну інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за посиланням.

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Теги: Приватбанк
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