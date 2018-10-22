ПриватБанк залучить провідні консалтингові компанії для продажу курорту «Буковель», стадіону «Дніпро» та інших великих об’єктів*





Як повідомила прес-служба ПриватБанку, банк має намір запропонувати інвесторам свою частку в гірськолижному курорті «Буковель», готель «Radisson Blu Resort Буковель», футбольний стадіон і тренувальну базу в Дніпрі.



Також ПриватБанк виставить на продаж столичний готель «Мир» і торгово-розважальний комплекс «Приозерний» у Дніпрі.



Як йдеться в повідомленні банку, залучення консалтингових компаній дозволить забезпечити прозорі та зрозумілі інвесторам умови продажу об’єктів, а також забезпечити реалізацію власності банку не нижче оціночної вартості, визначеної за результатами оцінки незалежними суб’єктами оціночної діяльності.



До участі в конкурсі банк запрошує українські та міжнародні компанії з досвідом надання консалтингових послуг з продажу активів на українському ринку й успішними продажами таких об’єктів в Україні та за кордоном.



Строки конкурсу: 08.10–22.10.2018. Більш детальну інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ПриватБанк оголосив конкурс з відбору міжнародних та українських компаній для залучення потенційних інвесторів під час продажу низки великих об’єктів, що перебувають на балансі банку.Як повідомила прес-служба ПриватБанку, банк має намір запропонувати інвесторам свою частку в гірськолижному курорті «Буковель», готель «Radisson Blu Resort Буковель», футбольний стадіон і тренувальну базу в Дніпрі.Також ПриватБанк виставить на продаж столичний готель «Мир» і торгово-розважальний комплекс «Приозерний» у Дніпрі.Як йдеться в повідомленні банку, залучення консалтингових компаній дозволить забезпечити прозорі та зрозумілі інвесторам умови продажу об’єктів, а також забезпечити реалізацію власності банку не нижче оціночної вартості, визначеної за результатами оцінки незалежними суб’єктами оціночної діяльності.До участі в конкурсі банк запрошує українські та міжнародні компанії з досвідом надання консалтингових послуг з продажу активів на українському ринку й успішними продажами таких об’єктів в Україні та за кордоном.Строки конкурсу: 08.10–22.10.2018. Більш детальну інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за посиланням

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