На Волині поліція розшукує грабіжника. ФОТО

Юзепчука Артура Михайловича.



Слідчі оголосили вказаному чоловікові про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 ( грабіж ) Кримінального кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.



Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 24-42-98 або на лінію «102».







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