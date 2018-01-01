На Волині поліція розшукує грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 10:45
Поліція розшукує 30-річного жителя райцентру Стара Вижівка Юзепчука Артура Михайловича.
Слідчі оголосили вказаному чоловікові про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 ( грабіж ) Кримінального кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 24-42-98 або на лінію «102».
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Слідчі оголосили вказаному чоловікові про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 ( грабіж ) Кримінального кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 24-42-98 або на лінію «102».
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