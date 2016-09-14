Луцьким школярам розповіли про шкоду від наркотиків. ФОТО

Андрія Покровського «Ми свідомі».



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У Палаці культури зібралися три класи десятикласників зі школи №1, яким нагадали, що наркотики – це зло.



Розпочалася програма з того, що у школярів запитали, чи може сильна вольова людина з легкістю впоратися з будь-якою залежністю. На це запитання відповідь учнів розділилася майже наполовину (27 – так, 30 – ні). Таке ж запитання поставили десятикласникам наприкінці заходу. І їхня відповідь вже відрізнялася.



Під час ток-шоу із молоддю спілкувалися професіонали на чолі з кандидатом педагогічних наук, доцентом СНУ імені Лесі Українки Валерієм Петровичем. Він також поділився невтішною статистикою, яка спостерігається в Україні.



«Потреба у таких соціальних програмах виникає тому, що реальна кількість наркоспоживачів і хворих на наркоманію, з урахуванням прихованої залежності в Україні, становить 1 мільйон осіб. Це фактично біля 2 % населення. І це саме хворих, які зареєстровані, або приховані, але дійсно хворі. Не разового вживання, а постійного. 70 % всіх наркоманів – це молоді люди віком до 25 років. Щороку від передозування наркотиками помирає до 12 тисяч осіб. І лише 2-3 % наркоманів можуть вилікуватися, інші – помирають», – зауважив Валерій Петрович.



Юні лучани активно відповідали на запитання про негативну дію наркотиків, шукали альтернативні способи, аби навіть із цікавості не мати бажання спробувати згубні речовини, дивилися фрагмент із фільму, який наголошував, що наркотики – це не те, що допоможе позбутися проблем, а навпаки дозволить у них заплутатися.



Формат ток-шоу ненав'язливо та цікаво залучав учнів до бесіди та роздумів стосовно різноманітних форм залежності та їхньої дії на організм і здатність людини реалізувати себе у суспільстві.



Як результат – під час кінцевої відповіді на запитання, чи може сильна вольова людина з легкістю впоратися з будь-якою залежністю, вже 43 особи відповіли, що не вважають так.



Опісля заходу журналісти поцікавилися в учнів, чи корисним було ток-шоу. На що десятикласниця Марта, не вагаючись, відповіла: «Так». Та додала, що її вразили статистичні дані.



Її однокласниця Олександра зазначила, що серед однолітків є й ті, хто любить говорити, що не є залежним. Однак, на думку дівчини, це якраз є першою стадією залежності.



«Я надіюся, що для таких людей в цьому залі захід був корисним і вони зроблять для себе якісь висновки», – додала учениця.



Директор школи № 1 Андрій Киця у своєму коментарі зауважив, що у Громадянському Русі «Свідомі» поганому дітей не вчать, тому такі ток-шоу варто проводити.



«Такі заходи створені для того, аби діти усвідомлювали свої дії та щоб впорядкували свої думки. Тому що у суспільстві далеко не все є хорошим… Вважаю, що цей захід дасть користь для дітей і вони будуть усвідомлювати свої дії», – переконаний Андрій Киця.



Своєю чергою, координатор соцпрограми Христина Назар зауважила, що за навчальний рік такі ток-шоу мають відбутися у всіх школах Луцька та ще двох шкільних закладах, які розташовані в обласному підпорядкуванні.



«Цьогоріч ми починаємо із школи №1. Продовжуємо ми нашу роботу вже третій рік поспіль тому, що проблема є актуальною та важливою. Кожного разу переконуємося, що чим більше дітей є проінформованими, тим більше вони захищені, бо ж у народі кажуть, що заборонений плід завжди солодший. Хочемо, щоб наші підлітки хотіли й прагнули жити успішним життям, могли реалізовувати себе і в будь-яких, навіть кризових ситуаціях, й не мали думки про те, щоб спробувати щось таке, що розслабило чи відволікло. Ми прагнемо розповідати, надихати і спонукати до розвитку», - підсумувала координатор програми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку стартував новий, третій сезон ток-шоу з антиреклами наркотиків, алкоголю й тютюну у межах Соціальної програми«Ми свідомі».Про це пише Конкурент У Палаці культури зібралися три класи десятикласників зі школи №1, яким нагадали, що наркотики – це зло.Розпочалася програма з того, що у школярів запитали, чи може сильна вольова людина з легкістю впоратися з будь-якою залежністю. На це запитання відповідь учнів розділилася майже наполовину (27 – так, 30 – ні). Таке ж запитання поставили десятикласникам наприкінці заходу. І їхня відповідь вже відрізнялася.Під час ток-шоу із молоддю спілкувалися професіонали на чолі з кандидатом педагогічних наук, доцентом СНУ імені Лесі Українки. Він також поділився невтішною статистикою, яка спостерігається в Україні.«Потреба у таких соціальних програмах виникає тому, що реальна кількість наркоспоживачів і хворих на наркоманію, з урахуванням прихованої залежності в Україні, становить 1 мільйон осіб. Це фактично біля 2 % населення. І це саме хворих, які зареєстровані, або приховані, але дійсно хворі. Не разового вживання, а постійного. 70 % всіх наркоманів – це молоді люди віком до 25 років. Щороку від передозування наркотиками помирає до 12 тисяч осіб. І лише 2-3 % наркоманів можуть вилікуватися, інші – помирають», – зауважив Валерій Петрович.Юні лучани активно відповідали на запитання про негативну дію наркотиків, шукали альтернативні способи, аби навіть із цікавості не мати бажання спробувати згубні речовини, дивилися фрагмент із фільму, який наголошував, що наркотики – це не те, що допоможе позбутися проблем, а навпаки дозволить у них заплутатися.Формат ток-шоу ненав'язливо та цікаво залучав учнів до бесіди та роздумів стосовно різноманітних форм залежності та їхньої дії на організм і здатність людини реалізувати себе у суспільстві.Як результат – під час кінцевої відповіді на запитання, чи може сильна вольова людина з легкістю впоратися з будь-якою залежністю, вже 43 особи відповіли, що не вважають так.Опісля заходу журналісти поцікавилися в учнів, чи корисним було ток-шоу. На що десятикласниця, не вагаючись, відповіла: «Так». Та додала, що її вразили статистичні дані.Її однокласницязазначила, що серед однолітків є й ті, хто любить говорити, що не є залежним. Однак, на думку дівчини, це якраз є першою стадією залежності.«Я надіюся, що для таких людей в цьому залі захід був корисним і вони зроблять для себе якісь висновки», – додала учениця.Директор школи № 1у своєму коментарі зауважив, що у Громадянському Русі «Свідомі» поганому дітей не вчать, тому такі ток-шоу варто проводити.«Такі заходи створені для того, аби діти усвідомлювали свої дії та щоб впорядкували свої думки. Тому що у суспільстві далеко не все є хорошим… Вважаю, що цей захід дасть користь для дітей і вони будуть усвідомлювати свої дії», – переконаний Андрій Киця.Своєю чергою, координатор соцпрограмизауважила, що за навчальний рік такі ток-шоу мають відбутися у всіх школах Луцька та ще двох шкільних закладах, які розташовані в обласному підпорядкуванні.«Цьогоріч ми починаємо із школи №1. Продовжуємо ми нашу роботу вже третій рік поспіль тому, що проблема є актуальною та важливою. Кожного разу переконуємося, що чим більше дітей є проінформованими, тим більше вони захищені, бо ж у народі кажуть, що заборонений плід завжди солодший. Хочемо, щоб наші підлітки хотіли й прагнули жити успішним життям, могли реалізовувати себе і в будь-яких, навіть кризових ситуаціях, й не мали думки про те, щоб спробувати щось таке, що розслабило чи відволікло. Ми прагнемо розповідати, надихати і спонукати до розвитку», - підсумувала координатор програми.

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