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Були і загули: у Луцьку знесли незаконні сараї. ВІДЕО

Були і загули: у Луцьку знесли незаконні сараї. ВІДЕО
Працівники муніципальної варти демонтували чотири дерев’яні конструкції на вулиці Драгоманова в Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

На вулиці Драгоманова, 29 інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради здійснили демонтаж чотирьох дерев’яних конструкцій, які багато років розміщувались в дворі без дозвільних та правовстановлюючих документів.

Люди встановили їх самовільно без дозвільних документів. З роками сараї стали аварійними та несли потенційну небезпеку.

Муніципали демонтували дерев’яні конструкції відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.

Після демонтажних робіт, інспектори провели роботи з відновлення благоустрою.



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Теги: демонтаж, Луцьк
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