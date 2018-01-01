Були і загули: у Луцьку знесли незаконні сараї. ВІДЕО

Працівники муніципальної варти демонтували чотири дерев’яні конструкції на вулиці Драгоманова в Луцьку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.На вулиці Драгоманова, 29 інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради здійснили демонтаж чотирьох дерев’яних конструкцій, які багато років розміщувались в дворі без дозвільних та правовстановлюючих документів.Люди встановили їх самовільно без дозвільних документів. З роками сараї стали аварійними та несли потенційну небезпеку.Муніципали демонтували дерев’яні конструкції відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.Після демонтажних робіт, інспектори провели роботи з відновлення благоустрою.